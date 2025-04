Thialf krijgt bijzonder bezoek, nog altijd hoop op olympisch schaatsen in Nederland

Het was nog een oriënterend bezoek, maar de kans bestaat nog altijd dat Nederland het olympisch schaatstoernooi mag ontvangen op de Winterspelen van 2030. Gastheer Frankrijk neemt de Nederlandse schaatstempel Thialf serieus in overweging.

Een delegatie van het Franse organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen 2030 heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Thialf in Heerenveen. De organisatoren van de Spelen, die aan de Franse Alpen zijn toegewezen, zoeken naar een accommodatie voor het olympische langebaanschaatsen en kijken daarbij ook naar het ijsstadion in de Friese stad, meldt NOC*NSF dat de delegatie in Heerenveen ontving.

Tweede bezoek

Het was het tweede, oriënterende bezoek aan Heerenveen. De recent benoemde voorzitter van het organisatiecomité had Thialf niet eerder bezocht. Het bezoek verliep zeer constructief, meldt NOC*NSF. Over de uiteindelijke keuze van het organisatiecomité is volgens de sportkoepel nog niets te zeggen.

Geen geschikte baan

In de regio Alpes-Provence, waar de Spelen plaats zullen vinden, is geen geschikte baan voor het langebaanschaatsen. Een andere mogelijke locatie is de Italiaanse stad Turijn, waar de Spelen in 2006 werden gehouden. In 2026 is de Italiaanse stad Milaan gastheer van de Winterspelen. De Nederlandse topschaatsers moeten zich tussen Kerstmis en oud en nieuw zien te kwalificeren voor de Spelen in februari 2026.

Franse schaatser in de bres

Alle Nederlandse partijen die zich inzetten om het langebaanschaatsen in 2030 in Thialf mogelijk te maken, waren bij het bezoek betrokken. NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg ontving de Franse delegatie als gastvrouw en directeur Minne Dolstra van Thialf gaf een technische rondleiding. De gemeente presenteerde alle voorzieningen en ook het ministerie van VWS, de provincie Fryslân en schaatsbond KNSB waren vertegenwoordigd. De Franse schaatser Germain Deschamps, die uitkomt voor Team Novus, heeft Thialf bij zijn landgenoten aanbevolen in een korte video.

Olympisch kampioenen

Op de afgelopen Winterspelen in Beijing (China) wonnen de Nederlandse schaatsers in totaal zes keer goud. Maar van die winnaars kan alleen Kjeld Nuis mogelijk zijn titel (op de 1500 meter) verdedigen. Hij is de enige regerend olympisch kampioen die nog actief is in Milaan. Thomas Krol (1000 meter), Ireen Wüst (1500 meter) en Irene Schouten (3000/5000 meter en massastart) zijn allemaal gestopt.