Topschaatser Kjeld Nuis krijgt in bijzijn van vriendin Joy Beune bijzondere boodschap

Kjeld Nuis heeft donderdag een prachtig nieuw voertuig op mogen halen in Assen. De schaatser ging samen met Joy Beune langs bij Ducati in Assen om daar zijn nieuwe motor op te gaan halen.

Via zijn Instagram laat Nuis regelmatig zien dat hij een groot fan is van motoren. De schaatser maakt in zijn vrije tijd graag ritjes op de motor, maar hij vond dat het tijd was voor een nieuw speeltje. Mede daarom schakelde hij Ducati Assen in om die voor hem te verzorgen. Nuis mocht die motor donderdag ophalen en nam voor die speciale gelegenheid zijn vriendin Joy Beune mee.

Ducati

Op zijn story laat Nuis zien dat hij met de fiets naar het Drentse Assen gaat om daar zijn nieuwe motor op te halen. Eerst maakt de schaatser wat beelden van een gloednieuw voertuig van Ducati, maar die mag nog niet mee. 'Hee Kjeld. Nee, sorry! Nog even wachten. De Ducati Scrambler mag wel mee', schrijft het bedrijf bij de motor. Nuis mag vervolgens dus wel een ander voertuig meenemen, waar hij ook zichtbaar blij mee is.

Transformatie

Onlangs liet Nuis ook via zijn Instagram zien dat hij een cosmetische ingreep heeft ondergaan. Nu het schaatsseizoen voorbij is was het voor de Olympisch kampioen tijd om zijn rug-, nek- en buikhaar weg te laten laseren. Of dit op aanraden van zijn vriendin Beune is gekozen, laat Nuis niet weten.

'IJdele' Kjeld Nuis ondergaat transformatie richting de zomer: 'Gladjes de rust in' Topschaatser Kjeld Nuis heeft zich woensdag laten behandelen in een schoonheidskliniek. De 35-jarige wil 'gladjes' richting de zomer gaan en deed daarom een cosmetische ingreep, zo laat hij zien op Instagram.

Goede doel

Nuis deelt ten slotte nog beelden van een actie die hij samen met een aantal andere schaatsers doet voor het goede doel. Zo zet hij zich met Femke Kok, Marcel Bosker, Jenning de Boo en Patrick Roest in voor de Reggeborgh Foundation. De schaatsers brachten een bezoek aan het Prinses Maxima centrum om de kinderen daar via schaatsplanken een clinic te geven.