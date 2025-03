Thialf onthult data voor Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) schaatsen, het belangrijkste toernooi van het jaar

Het schaatsseizoen zit er na de WK afstanden helaas op. Na de succesvolle vier dagen in Hamar moeten liefhebbers van de langebaan dik zeven maanden wachten op nieuwe actie op het hoogste niveau. Thialf heeft maandag de datums van de vijf grote evenementen van eind 2025 en begin 2026 in de schaatstempel bekendgemaakt.

Het seizoen 2025-2026 staat in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Die vinden plaats van 6 tot en met 22 februari 2026. Maar ook in Thialf valt er een hoop schaatsspektakel te zien.

NK afstanden

Het seizoen trapt af met de NK afstanden. Dat toernooi zal ook dienen als kwalificatie voor de World Cup. Normaal wordt daar een apart World Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT) voor opgetuigd. Maar in een olympisch seizoen is alles anders.

World Cup 3

De derde van de vijf evenementen om de World Cup vindt plaats in Heerenveen. Bekijk hieronder het schema van de ontmoetingen.

Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT)

Het OKT wordt weleens het belangrijkste toernooi van het aankomend seizoen genoemd. Immers: geen ticket voor de Winterspelen als een schaatser faalt bij de kwalificatie. En de concurrentie is in Nederland moordend, wat de acht gouden plakken bij de WK afstanden al aantonen.

Om te bepalen welke schaatsers mogen afreizen naar Italië, wordt vooraf een zogeheten matrix in elkaar gezet. Die heeft als doel om een groep samen te stellen met een zo groot mogelijke kans om plakken binnen te slepen. Momenteel presteert Nederland wat beter op kortere afstanden, dus grote kans dat die trend tot uiting komt in de matrix.

WK allround en WK sprint

De WK allround en WK sprint vinden in 2026 plaats in Thialf. Dat is een meer dan smakelijk toetje na de Winterspelen. Hopelijk schrijft een groot aantal van de olympische helden zich in voor de toernooien.