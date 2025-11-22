Het is topschaatser Jenning de Boo nét niet gelukt om Jordan Stolz te kloppen op de 1.000 meter tijdens de World Cup schaatsen in Calgary. De Boo kwam net iets na de Amerikaan over de finish en werd tweede. Joep Wennemars eindigde als derde. Tim Prins eindigde na de laatste rit als zevende.

Joep Wennemars beet het spits af als Nederlandse schaatser en deed dat uitstekend. De zoon van schaatslegende Erben Wennemars reed een persoonlijk record met een tijd van 1.06,44 en schaatste zich daarmee virtueel naar de eerste plaats.

Niet veel later kwam Jenning de Boo in actie. De Nederlandse topschaatser nam het in een rechtstreeks duel op tegen de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz. Het werd een bijzonder spannende rit, waarin De Boo fantastisch reed. Op het laatste moment werd de Nederlander echter alsnog geklopt door de Amerikaan. Stolz finishte in 1.06,00, terwijl De Boo 1.06,11 noteerde.

Tim Prins komt er niet aan te pas

Tim Prins kwam als laatste Nederlander in actie. Het lukte hem echter niet om de prestaties van zijn Nederlandse voorgangers te overtreffen. Hij noteerde 1.07,18 en werd zevende.

Wereldrecord

Het wereldrecord op deze afstand staat sinds januari 2024 op naam van de Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz. Hij noteerde een tijd van 1.05,37. Vorige week zegevierde de Amerikaan wederom in Salt Lake City tijdens de eerste World Cup. Hij noteerde toen 1.05,66.

