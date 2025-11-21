Topschaatser Kjeld Nuis heeft zich herpakt bij de tweede World Cup van het seizoen in Calgary. Hij degradeerde naar de B-groep, maar was daar vrijdagavond wel de snelste op de 1000 meter.

De drievoudig olympisch kampioen startte op de 1000 meter in rit vier van groep B tegen de Amerikaan Zach Stoppelmoor. Nuis reed een tijd van 1:07.13 Met die tijd zou hij in Salt Lake op plek 12 zijn geëindigd in de A-groep. Daar werd hij echter gediskwalificeerd, waardoor hij terugzakte naar de B-groep.

Welke schaatser waar mag starten, wordt bepaald door de prestaties, waardoor er na de eerste World Cup al direct het een en ander verandert. Nuis kon door zijn diskwalificatie geen tijd neerzetten. Door zijn DNF werd hij dus gedegradeerd. De A-groep komt pas in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) in actie.

Kai Verbij

Nuis was niet de enige Nederlander in de B-groep. Ook Kai Verbij heeft de 1000 meter al gereden. Hij werd zestiende met een tijd van 1:08.49. Verbij hoorde lange tijd bij de schaatstop. Hij won tweemaal goud op de 1000 meter bij de WK afstanden, werd wereldkampioen sprint, tweemaal Europees kampioen sprint en meervoudig Nederlands kampioen (500 en 1000 meter). Afgelopen seizoen kwam hij echter niet in actie. Hij trainde ook niet meer en overwoog te stoppen. Dit seizoen maakt hij dus toch zijn comeback.

World Cup Calgary

Op de eerste dag worden vrijdag vier afstanden verreden. Bij de mannen de 1000 en 5000 meter en bij de vrouwen de 1000 en 3000 meter. Dat betekent dat er direct veel Nederlanders in actie komen. De A-groep is vanaf 01.00 uur live te volgen via onderstaand artikel:

