Schaatsicoon Jorrit Bergsma en zijn vrouw Heather Bergsma-Richardson steunen elkaar door dik en dun. Op de Winterspelen in Milaan zat de Amerikaanse op de tribune toen de Nederlander goud en brons won. Dit keer was het de beurt aan Bergsma om zijn vrouw te steunen.

Het zorgde voor kostelijke beelden in Milaan, de familie Bergsma die hun man en vader naar olympisch goud juichte op de massa start. Met name zoontje Brent stal de show met zijn iconische matje - net als zijn vader. Ditmaal waren de rollen omgedraaid en steunde Bergsma samen met zijn kinderen hun moeder, die in het zonnetje werd gezet vanwege haar prestaties.

Vroegtijdig pensioen

Bergsma-Richardson borg de schaatsen in wedstrijdverband vroegtijdig op. Haar laatste race was op de Olympische Winterspelen van 2018 in PyeongChang. Daar won ze brons op de ploegenachtervolging. In datzelfde jaar beviel ze van zoontje Brent. Dat beviel haar zo goed, dat ze twee jaar later haar definitieve afscheid aankondigde.

"Naast het deelnemen aan de Olympische Spelen was het mijn grootste droom om moeder te worden. Daar ben ik echt blij mee. Ik heb twee jaar de tijd genomen om te kijken hoe ik me voelde. Ik heb zojuist besloten dat ik het heel leuk vind om thuis te blijven en al mijn tijd met Brent door te brengen", zei ze toen over het besluit. Later werd dochter Barbara Jean nog geboren.

Hall of Fame

Bergsma-Richardson won bij de WK afstanden drie titels, op de 500 meter (in 2015), de 1000 meter (2017) en de 1500 meter (ook 2017). In 2013 werd ze wereldkampioene sprint. Kortom: genoeg om te worden opgenomen in de Hall of Fame van de staat North-Carolina. De Amerikaanse werd immers geboren in de plaats High Point.

Donderdag werd ze opgenomen in de Class of 2026. Daar zaten nog heel wat bekende namen tussen, zoals onder anderen tennisser John Isner, basketballer Tyler Hansbrough en American footballer Richard Huntley, die in de NFL speelde. Zestien jaar eerder trad basketbalicoon Michael Jordan toe tot de North Carolina Sports Hall of Fame. De vrouw van Bergsma kan dus mooi zeggen dat ze in hetzelfde rijtje. staat.

Bergsma en zijn kinderen waren er getuige van. "We zijn trots op mama", schreef de 40-jarige schaatser bij een foto van Brent en Barbara Jean die wezen naar een zwart-wit beeld van hun schaatsende moeder. Het gezin woont in Friesland. Daar zullen ze spoedig terugkeren; Bergsma weet immers van geen ophouden. De meervoudig kampioen plakt er nog een jaar aan vast.