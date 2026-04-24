Jorrit Bergsma probeert in de vakantie van het schaatsseizoen zo veel mogelijk mooie momenten met zijn kinderen te beleven. Zo ook donderdag, toen hij met zijn gezin een klimpark bezocht.

Tijdens het seizoen is Bergsma veel bezig met de beste prestaties in het schaatsen, maar buiten de ijsbaan om is hij ook veel met zijn gezin bezig. De olympisch kampioen is al meer dan tien jaar getrouwd met Heather Richardson-Bergsma. Ze kennen elkaar uit de schaatswereld, want Richardson was zelf ook een bekende schaatsster die meerdere wereldtitels en wereldrecords veroverde.

Bergsma en Richardson kregen samen twee kinderen. Een zoon genaamd Brent (7 jaar) en een dochter Barbara Jean (5 jaar). Brent heeft zelf het schaatsen met de paplepel ingegoten gekregen, want hij staat ook al regelmatig op de ijzers. Zo schaatste Bergsma zijn zoon al eens 73 rondjes met zijn vader tijdens een evenement in Thialf voor de Stichting Het Hartekind. Dit zorgde natuurlijk voor veel trots bij zijn vader.

Klimpark

Ondanks dat vader en zoon allebei dezelfde passie hebben, beleven ze ook mooie momenten buiten de schaatsbaan. Donderdag besloot het gezin Bergsma een klimpark te bezoeken. Vader en moeder bleven veilig op de grond, maar Brent en Barbara Jean besloten wel de lucht in te gaan. Bergsma plaatst op zijn Instagram een aantal mooie plaatjes en video's met daarbij de tekst 'daredevils'. De kinderen gingen vol lef over het parcours heen en leken het erg naar hun zin te hebben.

Toekomst Jorrit Bergsma

Voor Bergsma is het nu de vraag hoe hij het komende schaatsseizoen aan gaat vliegen. Na zijn succesvolle Olympische Spelen met goud op de mass start en brons op de 10 kilometer maakte de veertigjarige schaatser al bekend dat hij graag wil doorgaan met schaatsen. Op welke manier weet hij nog niet. Bergsma liet ook weten dat hij graag weer marathons wil rijden, een grote liefde van de topschaatser. De WK afstanden, een belangrijk toernooi voor de routinier, zal in het laatste weekend van februari 2027 gehouden worden in China.