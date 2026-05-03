Momenteel is sprinter Liemarvin Bonevacia (37) actief met het Nederlandse team bij de WK estafette in Botswana. De op Curaçao geboren showman sluit na dit seizoen zijn carrière af. Zijn grote doel is de EK atletiek in de zomer. En zijn grote inspiratiebron blijkt een topschaatser te zijn: Kjeld Nuis.

Het Nederlandse gemixte team op de 4x400 meter is nog niet zeker van een finaleplek bij de World Relays . Bonevacia, Elisabeth Paulina, Terrence Agard en Madelief van Leur liepen naar 3.15,49 en eindigden daarmee als zesde in hun heat. Een plek bij de eerste twee in de serie, aangevuld met de twee tijdsnelsten was nodig voor directe plaatsing. Zondag volgt nog een herkansing.

De World Relays gelden als het officieuze WK estafette en als een belangrijk kwalificatiemoment voor de WK atletiek. In de finale van zondag zijn er ook startplekken voor de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship te verkrijgen. Dat toernooi is later dit jaar in Boedapest, waar olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars het tegen elkaar opnemen.

Kjeld Nuis

Maar dat zijn niet de evenementen waar Bonevacia de nadruk op legt in zijn afscheidsjaar. De EK atletiek in Birmingham moeten zijn piekmoment worden. Zijn ambitie is oogsten op de 400 meter individueel en met de estafetteploeg.

"Ik heb veel geloof dat ik in Birmingham de finale kan halen", zegt hij tegen Het Parool. "En dan weet ik wat ik moet doen, want ik heb al meerdere keren in een finale gestaan. Als Kjeld Nuis het op de Olympische Spelen kan, waarom kan ik het dan niet op een EK. Age is just a number. Serie, halve finale en dan nog één race. Alles geven wat ik kan, mijn beste 400 meter ooit lopen. Waarom zouden we niet groot dromen?" Nuis (36 jaar) werd bij de Olympische Winterspelen van dit jaar derde op de 1500 meter.

Zoontje

De topsprinter heeft een zoon van vijf, Liemarion. Door het vele reizen rondom de trainingskampen en wedstrijden is hij lang niet zo vaak bij hem als hij wil. "Tegelijkertijd is de tijd die ik mis met hen ook een motivatie om te trainen. Ik weet dat ik nog mee kan op het hoogste niveau. Daarom doe ik het. Het vuur in mij brandt nog steeds, daarom ben ik de snelste man van 37 jaar", zegt hij trots.