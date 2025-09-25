Kjeld Nuis en Joy Beune hebben weer eens even lekker uitgepakt. Het schaatskoppel heeft een nieuwe investering gedaan, waar vooral Beune heel blij mee lijkt te zijn. Nuis filmt de vrachtwagen die voor de deur staat en schrijft er een veelzeggende tekst bij.

Nuis en Beune waren begin maart 2024 al druk bezig met verbouwen in hun huis dat in Heerenveen staat. Het optrekje werd in 2020 al gekocht door de drievoudig olympisch kampioen, zijn vriendin trok er later bij in.

Het schaatskoppel bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen en daarbij is er nog wat tijd om een nieuwe upgrade aan te brengen aan het huis. Nuis filmt hoe er een vrachtwagen van Kastenland voor de deur staat, met de veelzeggende tekst: 'De droom van elke (vrouw).' Het lijkt erop dat er een enorme (inloop)kast is besteld door het stelletje.

Nuis en Beune zijn al sinds 2019 samen. De 35-jarige topschaatser heeft al een zoontje, Jax, uit een eerdere relatie met Jill de Robles. Beune lijkt ook heel goed te zijn met Jax, die eerder deze maand negen jaar werd.

Trouwplannen

Als het aan Beune ligt, trouwt ze 'liever vandaag dan morgen' met Nuis. De 26-jarige topschaatsster vertelde bij De Telegraaf 'geen idee te hebben' hoe lang het nog zou duren. "Al een paar keer heb ik de hoop gehad dat het echt ging gebeuren."

"Ooit zei hij: 'De volgende keer dat we naar Parijs gaan, vraag ik je ten huwelijk'. Toen we onlangs weer die kant opgingen, waarschuwden ze me bij de ploeg: 'Focus er nou niet op, anders wordt het zo’n deceptie'. Dus ik ging zonder verwachtingen en er kwam inderdaad geen aanzoek. Maar eerst wilde hij überhaupt niet trouwen. Nu denkt hij daar anders over. Ha, dat is al winst."

Cruciaal schaatsseizoen

Misschien wacht Nuis wel tot na het komende seizoen, waarin de Olympische Winterspelen in februari 2026 op het programma staan. De ervaren rot hoopt voor de derde keer mee te doen, nadat hij de vorige twee keer telkens met goud naar huis ging.

Beune deed nog nooit mee aan de Spelen, maar maakt deze keer zéér goede kans om haar debuut te maken. In de afgelopen twee jaar won zij namelijk de 1500, 3000 en 5000 meter op de WK afstanden én tweemaal de ploegenachtervolging.