Kjeld Nuis spendeert momenteel wat vader-zoon momenten met zoontje Jax. Topschaatsster Joy Beune, zijn vriendin en de stiefmoeder van Jax, is momenteel met Team IKO X2O op trainingskamp voor Valencia. Dat betekent dat Nuis zelf eten moet verzorgen voor Jax, al heeft hij daar een passende oplossing voor gevonden.

In aanloop naar het Olympisch seizoen werkt Beune samen met haar ploeggenoten van Team IKO X2O de ene na de andere zware training af tijdens een trainingskamp in Valencia. Nuis is momenteel thuis in Nederland. Hij keerde onlangs terug van een trainingskamp met Team Reggeborgh. Nu Beune van huis is, moet Nuis zorgen dat er een avondmaal op tafel staat. Daar heeft de topschaatser dan ook een passende oplossing voor bedacht.

'Wat kan papa toch koken, hè?!'

Nuis kreeg zoontje Jax (geboren in 2017) in een eerdere relatie met Jill de Robles. Sinds zij uit elkaar zijn, woont Jax gedeeltelijk bij zijn moeder en gedeeltelijk bij zijn vader. Sinds een aantal jaar heeft Jax er een stiefmoeder bij: Beune, de huidige partner van Nuis, met wie Jax een goede band heeft. Nu Beune in Valencia vertoeft, spenderen vader en zoon Nuis wat tijd met zijn tweeën.

Op Instagram deelt Nuis een video in zijn verhaal waarop te zien is dat zij een kant en klare avondmaaltijd nuttigen vanuit een bank in de tuin. De topschaatser heeft namelijk een sponsor die hem voorziet van gezonde, kant en klare maaltijden. "Wat kan papa koken, hè", grapt Nuis. "Ah, jonge", reageert Jax geïrriteerd.

Olympisch seizoen

Beune traint in Valencia in de hoop een ticket voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo in 2026 te bemachtigen. Eind 2025 vindt het Olympisch Kwalificatietoernooi plaats. In Thialf wordt het een waar slagveld, want er is simpelweg geen ruimte qua startbewijzen om alle Nederlandse toppers mee te nemen naar Italië om daar hun favoriete afstanden te rijden. Teleurstellingen zijn dan ook onontkoombaar. Voor Beune wordt het haar derde poging om een olympisch ticket in de wacht te schaatsen. Nuis heeft al drie gouden Olympische plakken op zak.