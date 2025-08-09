Topschaatsers Joy Beune en Kjeld Nuis zijn een van de bekendste sportkoppels van Nederland. De twee schaatsers hebben sinds 2019 een relatie, maar Beune kijkt uit naar de volgende stap. Ze zou graag trouwen met Nuis.

"Liever vandaag dan morgen", biecht de 26-jarige schaatsster van Team IKO X2O op in een uitgebreid interview met De Telegraaf. De oudere (35) Nuis heeft een zoontje met zijn ex-vriendin, maar is nog nooit getrouwd geweest. Beune wacht met smart op de ring om haar vinger.

Nuis op zijn knieën

De meervoudig Nederlands kampioene dacht zelfs een aantal keer dat Nuis op zijn knieën voor haar zou gaan. Maar niets bleek minder waar. Ze heeft geen idee hoelang het nog moet duren, vertelt ze in het interview. " Al een paar keer heb ik de hoop gehad dat het echt ging gebeuren."

"Ooit zei hij: 'De volgende keer dat we naar Parijs gaan, vraag ik je ten huwelijk'. Toen we onlangs weer die kant opgingen, waarschuwden ze me bij de ploeg: 'Focus er nou niet op, anders wordt het zo’n deceptie'. Dus ik ging zonder verwachtingen en er kwam inderdaad geen aanzoek. Maar eerst wilde hij überhaupt niet trouwen. Nu denkt hij daar anders over. Ha, dat is al winst."

Bruiloft plannen

Beune is stiekem zelfs al bezig met het plannen van haar bruiloft. Bij een huwelijk hoort natuurlijk de perfecte jurk. " Ik heb wel een Pinterest-moodboard en kijk graag naar het tv-programma Say yes to the dress . Ook volg ik Instagram-accounts over trouwjurken en bruiloften, ter inspiratie."

Olympische Winterspelen

Wellicht dat Nuis wacht tot na de Olympische Winterspelen van 2026. Daar moeten Nuis en Beun pieken, mits ze zich kwalificeren. De spelen worden van 6 februari tot en met 22 februari gehouden in Italië, voornamelijk in Milaan. Nuis heeft met drie gouden olympische medailles een aardige collectie in zijn prijzenkast, terwijl Beune nog haar debuut moet maken.