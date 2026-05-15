Topschaatser Kjeld Nuis slingert opmerkelijk filmpje online

Lekker even naar Mallorca? Ja, de topschaatsers van Team Reggeborgh zijn inderdaad neergestreken op het Spaanse eiland. Maar daar moeten de schaatsers van het team diep gaan en in onder meer de gym een basis leggen voor komend seizoen. En dan loopt er ook nog een geinende plaaggeest rond: Kjeld Nuis.

Jenning de Boo, die vorig seizoen afsloot met goud bij de WK sprint in Thialf, toont in een Instagram-story beelden van een loodzware training. "Mallorca, Spanje", zo geeft hij aan. "Eerste trainingskamp van het seizoen."

Het is dus gedaan met het relatieve luieren, sinds De Boo in zijn allerlaatste optreden bij het evenement De Zilveren Bal een bijzondere wedstrijd reed tegen Joy Beune. De vriendin van Kjeld Nuis had de Groningse sprinter uitgedaagd om een duel aan te gaan op de 3000 meter. De Boo had die afstand nog nooit gereden, want alles boven de 1000 meter voelt voor hem al aan als een marathon. Beune won de bijzondere wedstrijd na een spannende inhaalrace.

Gewichten

In een video is te zien hoe De Boo wordt afgebeuld door zijn team. Hij heeft een halter in zijn handen waaraan aan beide zijden serieus veel gewichten zijn aangebracht. Met zijn linkervoet steunt hij op een bankje, vervolgens moet de winnaar van tweemaal olympisch zilver met zijn linkerknie naar de grond gaan en weer opveren.

Kjeld Nuis, de nummer drie van de olympische 1500 meter, blijkt het hele tafereel te filmen. Hij neemt zijn teamgenoot van allerlei hoeken op met de camera en verschijnt vervolgens zelf met ontbloot bovenlijf in beeld. Nuis schudt goedkeurend ja met zijn hoofd, alsof hij vindt dat De Boo heel erg lekker bezig is.

©Instagram Jenning de Boo

Daarna zoomt hij verder in op zijn eigen gezicht en op de achterkant van De Boo. Met zijn mond in de rand van het frame gooit Nuis zijn tong eruit.

Opa

Het tekent de band tussen de veteraan van 36 jaar en zijn 14 jaar jongere teamgenoot. De Boo noemt Nuis weleens gekscherend 'opa' en andersom maakt Nuis grappen over bijvoorbeeld de vergeetachtigheid van De Boo. Vlak voor zijn zilveren olympische race op de 1000 meter was hij weer eens zijn schaatsen kwijt.

