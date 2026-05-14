Joy Beune krijgt er een exotische teamgenoot bij. De Nederlandse schaatsploeg X2O Badkamers (voorheen IKO-X2O) heeft de Spaanse schaatser Nil Llop Izquierdo (23) vastgelegd. Hij schreef op de Olympische Spelen in Milaan historie door de eerste Spanjaard op de langebaan te worden.

Op de 500 meter in Milaan eindigde Llop Izquierdo als twintigste in een tijd van 34,86 seconden. Hij bleef met die tijd ruim een seconde achter op gouden medaillewinnaar Jordan Stolz en was iets minder dan een seconde langzamer dan de Nederlander Jenning de Boo. Na de Spelen genoot ook de Spanjaard van zijn vakantie, om nu dus bij de Nederlandse ploeg te tekenen.

"Nil heeft op basis van zijn talent en door heel hard te werken al een hoog niveau laten zien op de 500 meter. Met een gericht maatwerkprogramma zijn we ervan overtuigd dat hij op termijn structureel kan meedoen in de top van het internationale sprintveld", laat het team weten in een officiële bekendmaking van de schaatstransfer.

'Deze droom voelde als onmogelijk'

De Spanjaard zelf is ook dolblij met de nieuwe stap in zijn carrière. "Nog maar een paar weken geleden voelde een droom als deze onmogelijk. Daarom ben ik ontzettend dankbaar voor deze kans en voor het vertrouwen dat het team mij heeft gegeven. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen, te trainen met mijn nieuwe teamgenoten en te leren van een professionele staf. Ik ben ontzettend gemotiveerd en enthousiast over alles wat komen gaat. Ik zal er alles aan doen om deze kans optimaal te benutten.”

Terugknokken na zwaar ongeluk

De sprinter begon zijn carrière op de inline-skates en maakte dus succesvol de overstap naar de schaatsen. In 2018 raakte Llop zwaargewond bij een ongeluk. Tijdens een training ontweek hij een kind en vloog daarna tegen een boom. Daarbij brak hij onder meer een dijbeen, jukbeen, en zijn kaak. Artsen vertelden hem dat hij waarschijnlijk niet meer kon skeeleren. Toch lukte het hem om zich terug te knokken.

