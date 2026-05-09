Team Reggeborgh is sinds afgelopen week volle bak aan het trainen richting het nieuwe schaatsseizoen. Dat doen ze op een speciale locatie. De groenzwarte formatie is neergestreken in Heerde, waar coach Gerard van Velde woont. Hij werd zaterdag dan ook op een mooie manier in het zonnetje gezet door onder meer kampioenen Femke Kok en Jenning de Boo.

Onder het heerlijke lentezonnetje zijn de topschaatsers van Team Reggeborgh begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na enkele maanden van rust en vertier moet er nu toch echt weer serieus getraind worden. En bij schaatsploegen gaat dat niet, zoals bijvoorbeeld bij voetbalteams, met tripjes naar verre oorden. Zij komen gewoon bij elkaar in Nederland. En Team Reggeborgh trok specifiek naar de plaats Heerde in Gelderland.

Trainingskamp

Zoals de afgelopen jaren wel vaker gebruikelijk is, kiest hoofdcoach Gerard van Velde voor een trainingskamp bij hem om de hoek. Even weg van de gebruikelijke omgeving in het hoge noorden van Nederland én bovendien een plaats met een goede skeelerbaan. Extra mooi was het dat de 54-jarige Van Velde in zijn eigen woonplaats in het zonnetje werd gezet door al zijn schaatsers.

Op het officiële Instagram-account van de groenzwarte schaatsploeg delen ze een mooi bericht. De nog aanwezige topschaatsers, onder wie kampioenen Femke Kok en Jenning de Boo die uiteraard naast elkaar staan, poseren met staf bij de, in Heerde beroemde, Gerard van Velde Passage. Het zal voor de olympisch kampioen van 2002 erg leuk zijn om al zijn pupillen zo te zien stralen bij zijn straatje. Het toont bovendien aan dat het met het teamgevoel bij het schaatsteam wel goed zit.

Van Velde heeft sinds zijn olympische triomf in 2002 zijn eigen 'straatje' in woonplaats Heerde. Bovendien werd hij tot ereburger van die plek benoemd na zijn gouden race. Ook na afloop van de Winterspelen van dit jaar kreeg hij nog een bosje bloemen van de gemeente.

Hard trainen

Overigens is het zeker niet alleen maar genieten voor de aanwezige topschaatsers in Heerde. De afgelopen dagen werd er keihard getraind, zowel op skeelers als op de racefiets. Zoals gebruikelijk is bij een trainingskamp, is er af en toe gelukkig nog tijd voor een gebbetje. Zo werd vrijdag nog het jonge talent Kai-Arne Ottenhoff in de maling genomen door De Boo.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover