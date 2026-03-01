Janno Botman is voor het eerst in zijn leven Nederlands kampioen sprint geworden. De schaatser van Team Reggeborgh moest diep gaan op de laatste afstand in Thialf, want ploeggenoot Tim Prins deed er op de tweede 1000 meter alles aan om de NK sprint nog te winnen. Toch kreeg Botman de felicitaties na een zinderende ontknoping.

Botman ging met de laatste 1000 meter nog te gaan aan kop, maar zag Kayo Vos, Merijn Scheperkamp én Prins nog azen op het goud. Specialist Prins zette de toon in de voorlaatste rit door 1:07.80 te rijden en Botman te dwingen alles te geven. Die had op zijn beurt het geluk dat nummer twee Scheperkamp een instorting beleefde in de laatste meters, waardoor hij kon jagen op een betere tijd. Hij hield op de streep 0,49 seconden over op Prins en werd met een voorsprong van 0,145 punt kampioen.

'Onwerkelijk en zwaarbevochten'

Vos, die zijn rechtstreekse duel verloor van Prins en vooral baalde, kon uiteindelijk toch juichen. Omdat Scheperkamp op was in zijn 1000 meter, duikelde hij van twee naar vier en mocht Vos achter Botman en Prins mee het podium op. Scheperkamp, die zijn laatste race voor Team Essent reed en volgend seizoen voor Reggeborgh gaat schaatsen, viel van het podium. Botman noemde zijn titel 'onwerkelijk' en 'zwaarbevochten'.

Naar WK sprint

Botman (25) mag door zijn eerste titel ooit bij de senioren naar de WK sprint komende week, ook in Heerenveen. Hij krijgt daar gezelschap van Jenning de Boo en Joep Wennemars namens TeamNL.

Klassement mannen

Suzanne Schulting voor het eerst Nederlands kampioen

Schulting beleefde een geweldige eerste dag op de NK sprint en zette de kroon op haar NK op dag twee. Met een geweldige tijd op de afsluitende 1000 meter tegen de enig overgebleven concurrente Marrit Fledderus zorgde ze voor een 'clean sweep'; ze won alle vier de afstanden en met overtuiging.

Klassement vrouwen

Fledderus verstevigde ook haar tweede plek achter Schulting. Samen domineerden ze de NK sprint en mogen ze dus over vier dagen starten op de WK sprint in Thialf. Daar voegt Femke Kok zich bij het tweetal. Check hieronder het klassement en de uitslagen bij de vrouwen op de NK sprint.