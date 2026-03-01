Suzanne Schulting is op overtuigende wijze Nederlands kampioene sprint geworden. De Nederlandse topschaatsster, die op de laatste dagen van de Olympische Spelen in Milaan nog actief was als shorttrackster, liet zich op de langebaan in Heerenveen gelden. Al na drie van de vier afstanden was ze bijna zeker van de titel en met een prachtige tijd in de slotrit zette ze een kroon op haar NK.

Schulting oogde uitstekend in Thialf en won op zaterdag al de 500 en 1000 meter in nieuwe persoonlijke records. Daarmee zette ze de toon en sloeg ze met zo'n beetje haar enige concurrente Marrit Fledderus al een gaatje naar de rest van het veld. Zondag tijdens de slotdag deed de rijdster van Team Essent er nog een schepje bovenop. Op de tweede 500 meter van het toernooi was ze in een onderling duel een duizendste van een seconde sneller dan Marrit Fledderus, die ook in het totaalklassement tweede staat. Beide vrouwen reden een tijd van 37,67.

Met ruime voorsprong naar titel en WK

Daardoor had Schulting bij het ingaan van de afsluitende 1000 meter een voorsprong van 1,22 seconde op Fledderus en kon de titel haar niet meer ontgaan. Ze mocht ook nog eens afsluiten met een directe rit tegen Fledderus, die zelf ook alleen maar hoefde te zorgen dat ze tweede bleef en zo met Schulting naar de WK sprint van volgend weekend in Heerenveen mocht. Ze reed knap in het spoor van Schulting mee en stelde haar plekje veilig. Schulting pakte vier uit vier afstanden en nam revanche op het zilver van de vorige NK, toen Leerdam goud won. Ze reed de laatste 1000 meter in 1.14,10.

Jutta Leerdam zegt WK af

Eigenlijk was er nog maar één plek te verdienen op de WK sprint, omdat de KNSB Femke Kok en Jutta Leerdam had aangewezen voor twee van de drie tickets. Leerdam besloot echter haar seizoen te beëindigen en daarmee een plaatsje vrij te maken voor de nummer twee van de NK sprint. Dat werd Fledderus, die samen met Schulting oppermachtig was over twee 500 meters en twee 1000 meters. Onder meer Isabel Grevelt viel dit NK tegen.