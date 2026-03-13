Sprinttoernooi De Zilveren Bal zorgde woensdag voor veel sensatie als toetje van het schaatsseizoen. Er kwamen wereldtoppers in actie op de 100 meter en Jenning de Boo en Joy Beune namen het tegen elkaar op op de 3000 meter. Dat smaakt naar meer.

Volgens toernooidirecteur en oud-topschaatser Jan Ykema is evenement meer dan de afsluiting van het seizoen. Er wordt nog niet officieel gestreden op de 100 meter, maar daar kan volgens hem weleens verandering in komen na het succes van De Zilveren Bal.

Wereldtoppers

"Het is uitgegroeid tot een event waar wereldtoppers aan meedoen”, zegt Ykema. Dit jaar stonden gingen toppers als Jordan Stolz, Yevgeniy Koshkin, Anna Boersma en Dione Voskamp van start op de 100 meter in Leeuwarden. Dat gebeurde onder begeleiding van luide muziek en een heuse lichtshow. Daar moest de ex-schaatser wel even aan wennen. “Ik dacht: wat een herrie.” Maar nu ziet hij de kracht ervan. “We zijn nu tien edities verder en ik vind het prachtig.”

Het toernooi wordt ook steeds populairder. Dit jaar kwam De Zilveren Bal extra onder de aandacht vanwege de clash tussen De Boo en Beune. Die uitdaging begon als grap, nadat de schaatser van Team Reggeborgh tegen Kjeld Nuis had gezegd dat hij dacht zijn vriendin wel te kunnen verslaan op de 3000 meter. Beune wilde het tegendeel bewijzen en De Zilveren Bal bood daar de gelegenheid voor. De schaatsster van Team IKO-X2O kwam als eerste over de streep.

'Het zaadje is geplant'

Het toernooi was helemaal uitverkocht en livestreams via YouTube en Instagram werden massaal bekeken. Ook de internationale schaatsbond (ISU) kijkt inmiddels mee. “Het zaadje is geplant. En nu maar hopen dat het uitgroeit tot een prachtige sprintboom", zegt Ykema.