De Noorse schaatsster Aurora Grinden Lovas heeft bekend gemaakt dat ze aan een zeldzame oogaandoening lijdt. Tien jaar geleden werd de ziekte van Best vastgesteld bij de vriendin van olympisch kampioen Sander Eitrem.

Lovas is al jaren een bekend schaatser in Noorwegen en namens dat land was ze ook actief op de Olympische Winterspelen. De Noorse reed onder andere de 1500 meter en de mass start, maar kwam niet in de buurt van eremetaal. Toch kon Lovas één keer heel hard juichen in Milaan. Dat gebeurde toen haar vriend olympisch kampioen werd. Eitrem pakte goud op de 5000 meter, maar kon dat niet lang vieren met Lovas. De schaatser werd ziek en moest daarom in een ander hotel verblijven zodat hij niemand aan kon steken.

Via haar Instagram maakt Lovas nu bekend dat ze een 'uitdagende week' achter de rug heeft. "Na de WK begon mijn zicht wat gek te worden. Voor de mensen die het niet weten, tien jaar geleden is bij mij de oogaandoening de ziekte van Best vastgesteld. Ik heb hier tot nu toe niet heel veel van gemerkt en dat baart me wel zorgen. Ik had eigenlijk besloten om daarom niet mee te doen aan de Noorse kampioenschappen, maar de drie races leidden me wel af van deze zorgen", vertelt Lovas in een open bericht over haar aandoening.

Lovas looft in haar bericht ook de mensen om haar heen die haar gesteund hebben in deze moeilijke periode. "Wat een geweldige vrienden heb ik om me heen die me de hele week gesteund hebben. Bedankt aan iedereen die langs kwam en probeerde om me te kalmeren. Nu ga ik lief voor mezelf zijn en mijn gezondheid prioriteit geven", doet Lovas een belofte over haar gezondheid en aandoening.

Inmiddels kan de 21-jarige Noorse op vakantie samen met haar vriend Eitrem. Beide schaatsers deden nog mee aan de Noorse kampioenschappen. Eitrem pakte de titel, Lovas moest de titel aan Ragne Wiklund laten.