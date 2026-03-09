Sander Eitrem was afgelopen weekend de grote man op de WK allround. De Noor pakte het goud en dat onder het toeziend oog van zijn bekende vriendin Aurora Grinden Løvås. De Noorse, die zelf ook schaatsster is, was apetrots.

Op de WK allround afgelopen schaatsweekend in Thialf was de Amerikaan Jordan Stolz de grote favoriet voor het goud. De schaatssensatie was echter niet in goede doen. Op de WK sprint werd al na een dag duidelijk dat hij te veel tijd had toegegeven op Jenning de Boo en daar dus niet ging winnen. Ook op de Olympische Winterspelen pakte hij op zijn laatste twee afstanden geen goud. Op de WK allround ging hij na drie van de vier afstanden aan de leiding, tot het op de 10000 meter mis ging.

Daar viel Stolz dermate tegen dat hij uiteindelijk van het podium op de WK allround viel. Eitrem werd wereldkampioen, Metodej Jilek schaatste zichzelf nog naar plek twee en ook de Pool Vladimir Semirunniy wist als nummer drie op het podium te komen. Het goud van Eitrem zorgde uiteindelijk voor een mooie mijlpaal voor de Noren, want bij de vrouwen pakte zijn landgenote Ragne Wiklund het goud.

Aurora Grinden Løvås

Ook Eitrem zijn vriendin Løvås was aanwezig. Dat is niet gek te noemen, want zij deed bij de vrouwen mee aan de WK allround. De Noorse inzending kwam niet verder dan plek nummer vijftien. Ook op de Olympische Winterspelen was Løvås van de partij. Daar schaatste ze de mass start en de 1500 meter, maar tot twee keer toe kwam de vriendin van Eitrem niet in de buurt van de medailles.

Eitrem, die tijdens de Winterspelen al olympisch kampioen werd op de 5000 meter, pakte dus wel goud op de WK allround en daar was Løvås erg blij mee. Op haar Instagram plaatste ze meerdere story's waarop ze liet weten enorm trots te zijn op haar boomlange vriend. Nu begint ook voor het schaatsstel de vakantie, maar waar ze naartoe zullen vertrekken maakten Eitrem en Løvås nog niet bekend.