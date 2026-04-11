Isabel Grevelt kreeg de afgelopen week veel aandacht na haar openhartige noodkreet over haar financiële situatie, maar de Nederlandse schaatsster laat nu ook nog een andere kant van zichzelf zien. Ondanks haar eigen zorgen zet de 24-jarige zich in voor een goed doel dat haar persoonlijk raakt en zichtbaar veel voor haar betekent.

Via LinkedIn deelde Grevelt haar persoonlijke verhaal, waarin ze haar motivatie voor die inzet toelicht. "Vijf jaar geleden ben ik mijn tante Hetty verloren aan kanker. Ze had een hersentumor. Ik mis haar nog steeds en op de gekste momenten komt ze even in mijn hoofd op."

Groot gemis

De voormalig Nederlands kampioene sprint haalde kracht uit de lessen die haar tante haar meegaf. "Ze gaf me mee om te genieten van het leven. Als ik het even moeilijk heb, denk ik aan haar." Die boodschap neemt ze nog altijd met zich mee, zowel binnen als buiten de sport.

Die gedachte ligt ten grondslag aan haar oproep om te doneren aan het Nationaal Fonds Tegen Kanker. Zelf gaf ze in ieder geval al het goede voorbeeld. "Ik heb zojuist gedoneerd. Doneer jij ook?", besluit Grevelt haar bericht.

Steun na noodkreet

De oproep van Grevelt komt op een moment waarop ze zelf juist veel steun ontving. Ze liet eerder via Instagram weten dat ze geen A-status heeft gekregen van NOC*NSF en daardoor zonder vast maandinkomen zit. Met de vergoeding vanuit haar team redt ze het naar eigen zeggen niet, waardoor ze zich moet wenden tot haar ouders voor financiële steun.

Extra pijnlijk was dat ze de A-status slechts op drie honderdsten van een seconde misliep. Ze eindigde bij de EK afstanden als derde op zowel de 500 als de 1000 meter, maar had een tweede plek nodig om de status te verdienen. Op de 1000 meter eindigde ze slechts 0,03 seconde achter nummer twee Chloé Hoogendoorn.

Dat maakt een wereld van verschil, want ze mist daardoor ongeveer 30.000 euro aan financiële steun. Via het Yvonne van Gennip Talent Fonds werd vervolgens een crowdfunding opgezet met een doelbedrag van 2000 euro, bedoeld als eerste ondersteuning. Dat bedrag werd al snel gehaald, waardoor Grevelt kan blijven investeren in haar ontwikkeling, trainingen en wedstrijden.