Topschaatsster Isabel Grevelt (23) zag een belangrijke financiële steun wegvallen, maar kreeg na een openhartig Instagrambericht onverwacht veel steun - en hulp. "De grond zakte even onder mijn voeten vandaan."

Een mailtje dat alles veranderde. Voor schaatsster Grevelt betekende het bericht van NOC*NSF dat ze komend seizoen geen A-status krijgt. Daarmee loopt ze ook financiële steun van ongeveer 30.000 euro mis. Een harde klap, zeker na een seizoen met internationale podiumplekken. Toch leverde haar openhartige verhaal op Instagram ook iets onverwachts op: een golf aan steun.

Driehonderdsten verschil

Grevelt liep de A-status op driehonderdsten verschil mis. Ze werd op het EK in het Poolse Tomaszów derde op de 1000 meter op slechts driehonderdsten van een seconde van zilver. En precies daar ligt de grens voor de A-status. "Door die driehonderdsten loop ik nu 30.000 euro mis. Dat is heel confronterend en echt even kloten", zegt ze in een uitgebreid interview met Schaatsen.nl.

De 23-jarige sprintster liet dit seizoen zien dat ze internationaal kan meedoen. Zo werd ze tweede tijdens de World Cup in Calgary en pakte ze twee bronzen medailles op het EK. Toch tellen niet alle prestaties mee in de beoordeling van NOC*NSF. World Cups wegen bijvoorbeeld niet mee voor de A-status en bij internationale kampioenschappen geldt alleen een top-tweeklassering. Daar viel Grevelt dus net buiten.

Nieuw team, minder financiën

Grevelt koos bewust voor een andere route in haar carrière. Ze vertrok bij Jumbo-Visma (nu Team Essent) en rijdt inmiddels voor Team Staan-CTS Group, een ploeg waar ze zich sportief beter op haar plek voelt. Financieel is het daar wel lastiger rondkomen.

Uit frustratie en emotie besloot Grevelt haar verhaal op Instagram te delen. De reacties verrasten haar. Mensen boden hulp aan, dachten mee over sponsormogelijkheden of lieten weten geraakt te zijn door haar verhaal. "Het doet me heel goed om te zien wat het losmaakt", bekent Grevelt.

Motivatie richting volgend seizoen

De teleurstelling is nog niet verdwenen, maar Grevelt kijkt alweer vooruit. Na een korte rustperiode is ze weer begonnen met trainen. "Door het missen van de A-status heb ik heel veel motivatie gekregen." Haar doel blijft onveranderd: "Uiteindelijk wil ik gewoon de beste worden."

Hulp onderweg

Inmiddels heeft de noodkreet van Grevelt wel degelijk effect gehad. Die hulp kwam er uiteindelijk via het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Via die foundation voor atleten is een crowdfunding opgestart voor Grevelt. Het doel werd gesteld op 2000 euro en vrijdagmiddag werd die grens al gepasseerd. Met de financiële steun wil Grevelt 'investeren in ontwikkeling, trainingen en wedstrijden'.

"Ik ben echt verrast door alle mooie reacties op mijn bericht van een paar dagen geleden. Dank jullie wel daarvoor. Het doet me meer dan ik had verwacht en helpt me groeien, als sporter en als mens", schreef Grevelt in een reactie op Instagram.