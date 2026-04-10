Isabel Grevelt deelde een week geleden een noodkreet via haar Instagram en die kwam binnen in de schaatswereld. De voormalig Nederlands kampioene sprint heeft geen A-status gekregen en komt daardoor financieel in de problemen. Inmiddels wordt haar echter van alle kanten hulp aangeboden.

Grevelt plaatste een kleine week geleden een bericht op haar Instagram, waarin ze liet weten dat ze geen A-status heeft gekregen van NOC*NSF. Een gigantische domper voor de schaatsster, omdat ze hierdoor geen vast maandinkomen krijgt vanuit de sportkoepel.

Grevelt gaf aan het met de vergoeding vanuit het team 'niet te redden' en moet zich daardoor wenden tot haar ouders voor financiële steun. De schaatsster uit Alkmaar noemt het topsportleven dan ook 'niet altijd even aantrekkelijk' en riep sponsoren op om haar te contacten.

Donaties

Die hulp kwam er uiteindelijk via het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Via die foundation voor atleten is een crowdfunding opgestart voor Grevelt. Het doel werd gesteld op 2000 euro. Op dit moment is er ruim 1600 euro opgehaald voor de langebaanschaatsster. Met de financiële steun wil Grevelt 'investeren in ontwikkeling, trainingen en wedstrijden'. Ze vindt het nog altijd lastig om hulp te vragen, maar is dolbij met de steun.

Grevelt wil dan ook iets terugdoen voor haar donateurs. Zo neemt ze de mensen mee in haar reis richting het olympische doel dat ze nog altijd heeft. Ook belooft Grevelt de mensen die 200 euro of meer doneren een schaatsclinic aan het eind van het seizoen. Via deze link kan er nog altijd gedoneerd worden.

'Dit vind ik bijzonder'

Op haar Instagram laat Grevelt weten overweldigd te zijn door de respons op haar 'noodkreet'. "Ik ben echt verrast door alle mooie reacties op mijn bericht van een paar dagen geleden. Dank jullie wel daarvoor. Het doet me meer dan ik had verwacht en helpt me groeien, als sporter en als mens", vertelt ze bij een lachende foto van haarzelf.

Ook vertelt Grevelt hoe moeilijk het voor haar was om hulp in te schakelen voor haar situatie. "Ik merk dat er veel mensen zijn die mij willen helpen. Dat vind ik bijzonder, want het zit eigenlijk niet in mijn aard om hulp te vragen. Toch ben ik via het Yvonne van Gennip Talentboek een actie gestart, zodat mensen die dat willen een klein onderdeel kunnen worden van mijn reis."