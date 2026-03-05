Het zijn bijzondere weken voor Femke Kok. De Nederlandse topschaatsster werd vorige maand olympisch kampioene op de 500 meter in Italië en dat zorgde voor een boel hectiek. Ondanks alles moet Kok zich de komende twee dagen focussen op de WK sprint, waar ze nog maar nauwelijks bij stil heeft kunnen staan.

De topschaatsster van Team Reggeborgh boekte op de Spelen in Milaan grootse successen. Ze won haar gedroomde gouden medaille op de 500 meter in een sublieme race. Daarvoor had ze al zilver in de tas op de 1000 meter, waar ze het Jutta Leerdam enorm lastig maakte. Met goud en zilver om de nek keerde ze terug naar Nederland, waar nog flink wat plichtplegingen op het programma stonden. Ook werd ze in haar woonplaats Nij Beets door praktisch het hele dorp welkom geheten bij terugkomst.

Chaos na de Spelen

Bij de NOS blikt ze nog even kort terug op de dagen na de Spelen. "Het was wel chaos moet ik zeggen. Het waren leuke dagen, maar ook super drukke dagen. Je wordt wel een beetje geleefd. Maar aan de andere kant: je moet er ook van genieten, want je weet nooit of je het wéér meemaakt."

Dat Kok en de andere succesvolle olympiërs voor zulke Winterspelen-koorts zorgden, had de olympisch kampioene zelf helemaal niet in de gaten in Italië. "Pas toen we terugkwamen in Nederland, besefte ik hoe het heeft geleefd in Nederland en hoe mensen ons hebben gesupport."

Het seizoen is eigenlijk al geslaagd, maar anderhalve week na de sluitingsceremonie wacht voor Kok en co nog een serieuze uitsmijter: de WK sprint en allround. Kok is op het sprinttoernooi de absolute topfavoriete, zeker bij afwezigheid van Jutta Leerdam. Het echte toernooigevoel is er bij de topschaatsster echter nog niet. "Nu voelt het een beetje dubbel om een WK te rijden, maar het is wel een WK. Alleen dat gevoel heb ik nog niet helemaal, ik denk dat het vanavond in Thialf wel komt."

Hoe schat Kok haar kansen in na een hectische periode? "Ik heb niet veel geschaatst omdat we zo'n drukke dagen hadden. We gaan het wel zien, ik heb er zin in om in Thialf te rijden en we zien wel wat het waard is."

Vierde in iconisch rijtje?

Donderdagavond weten we meer. Dan rijdt Kok de eerste 500 en 1000 meter in Thialf. Een dag later volgen beide afstanden nog een keer. Kok kan de vierde Nederlandse vrouw ooit worden die het mondiale sprinttoernooi wint. Eerder deden Marianne Timmer, Jorien ter Mors en Leerdam dat.