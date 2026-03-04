Het succes van de veiling van de schaatspakken van de Nederlandse olympische sporters heeft de KNSB een idee gegeven. Op de WK sprint en allround van de komende dagen zullen ook de gedragen outfits van onder meer Joy Beune, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Suzanne Schulting, Jenning de Boo en Joep Wennemars geveild gaan worden. De hoop is op net zo'n succes als de olympische pakken, alleen missen ze het pronkstuk.

Door de internationale uitstraling van Jutta Leerdam leverde haar olympische pak uit Milaan een recordbedrag op van 195.000 euro. De veiling bij Match Worn Shirt voor diverse schaats- en sportverenigingen eindigde na dagen van bieden op een totaalbedrag van 275.345 euro, ook een record. Zelfs het veilingplatform had op één sporttenue nog nooit zo'n hoog bod gehad als dat van Leerdam. Voetballer Cristiano Ronaldo was tot dan toe het pronkstuk. De KNSB zal daarom extra balen dat Leerdam de WK sprint overslaat.

Twaalf grote namen

De Nederlandse schaatsbond had Leerdam aangewezen voor de WK sprint, maar de topschaatsster besloot zelf een punt te zetten achter haar schaatsseizoen. Daarom kan de KNSB in Thialf waarschijnlijk niet rekenen op net zo'n klapper als afgelopen week. Maar met twaalf Nederlandse topschaatsers aan de start in Heerenveen is er nog genoeg om voor te bieden. Op de WK sprint zijn het Kok, Schulting, Marrit Fledderus, De Boo, Wennemars en Janno Botman. Op de WK allround verschijnen Beune, Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt aan de start.

Elke 100 euro is een gratis opleiding

Al hun pakken zullen weer geveild gaan worden. De opbrengst gaat de KNSB besteden aan het opleiden van nieuwe trainers en officials. “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een gezonde schaats- en skatesport, met goede trainingen en aantrekkelijke wedstrijden”, zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. “Onze verenigingen zijn gebaat bij de instroom van vakkundige trainers en juryleden. Met elke 100 euro die deze veiling oplevert, kan een vereniging één trainer of official gratis laten opleiden."