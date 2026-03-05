Femke Kok geldt als grootste kanshebber om de wereldtitel sprint bij de vrouwen te pakken. Door de afwezigheid van onder andere Jutta Leerdam is Kok de gedoodverfde favoriet. Wel brengt het ontbreken van haar landgenoot problemen met zich mee voor Kok, zo denkt schaatsicoon Marianne Timmer.

Voor Femke Kok zou de wereldtitel sprint de bekroning zijn van een toch al fantastisch seizoen. Op de Olympische Spelen was ze goed voor goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Daar was Jutta Leerdam toen sneller, maar zij koos er voor om het laatste toernooi van het seizoen over te slaan.

'Geschiedenis schrijven'

Aangezien de wereldkampioenschappen sprint niet over één afstand worden beslecht, maar juist door een optelsom van vier prestaties, maakt dat Kok de gedoodverfde favoriet. "Femke gaat geschiedenis schrijven. Zij heeft de beste kaarten in huis met die 500 meter, waarin ze zo ver uitloopt op de rest", stelt schaatslegende Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Problemen zonder Leerdam

"Bij die duizend zit er zeker nog meer rek in. Maar die hoeft ze niet eens vol te rijden", meent Timmer, die wel een probleem ziet voor Kok bij de afwezigheid van Leerdam. "Femke en Jutta maken elkaar ook constant beter omdat ze de NK's hebben. En ze hebben de voorrondes en kwalificaties", vervolgt de meervoudig olympisch kampioene. "Dan zit je toch een beetje naar elkaar te kijken. Zit je in trainingen elkaar een beetje te volgen."

"Dat is ook heel stimulerend om juist scherp te blijven. Stel dat Jutta stopt, ja, dan is Femke zo ver uit de beste. Wat dan?", vraagt Timmer zich af. "Dan hoef ze zich niet meer druk te maken om zich te plaatsen voor de NK en WK. Dus dat is wel jammer."

Geen tegenstand

Naast de afwezige Leerdam zal ook de Japanse topper Miho Takagi niet deelnemen aan de WK sprint. Zij doet wel mee aan de WK allround en hangt haar schaatsen daarna aan de wilgen. Daardoor is er vrijwel geen écht gevaarlijke tegenstand voor Kok, stelt Timmer. "Bij de dames is het inderdaad niet zo sterk bezet en spannend. Zoals qua nummer één tot en met zeven bij de heren."

Wel leeft de hoop dat er een nieuwe generatie schaatsters doorkomt die het Kok lastig kan maken. "Nou dat ziet er wel zo uit. Er komen wel weer nieuwe schaatsters aan", denkt de Groningse schaatslegende. "De WK junioren zijn ook geweest. En er zijn echt wel heel veel internationale inline skaters die het heel goed hebben gedaan. Dus er is wel weer een grote groep jonge rijders die zo meteen weer aan de deur komen kloppen."

'Femke, gefeliciteerd'

Over de kansen van de andere Nederlandse deelnemers aan de WK sprint, Marrit Fledderus en Suzanne Schulting, is Timmer helder. "Dat zijn geen echte concurrenten voor Kok", aldus de Sappemeerse. "Nee, Femke gefeliciteerd, je bent wereldkampioen sprint", zo besluit Timmer.

Beluister hier de nieuwe podcast

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.