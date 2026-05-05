Femke Kok beleefde afgelopen schaatsseizoen veel successen en vierde die samen met haar familie. Ze heeft haar topsportcarrière voor een deel te danken aan haar ouders, die nog steeds enorm met haar meeleven. Samen met haar moeder doet ze een boekje open over haar 'chaotische' leven.

De olympisch kampioene op de 500 meter komt uit een sportief gezin. Vader René was marathonschaatser en moeder Ilja heeft de Elfstedentocht geschaatst en geeft training aan pupillen. "Maar we hebben nooit op het niveau van Femke geschaatst", vertelt Ilja in een interview met haar dochter in Libelle.

Ze bracht Femke vaak naar trainingen en helpt de topschaatsster nog steeds om thuis haar zaken op orde te hebben. "Ik ben chaotisch gedisciplineerd", legt de 25-jarige Kok uit. "Ze is op tijd bij alle trainingen, maar als ze thuiskomt...", reageert haar moeder.

Chaos

"Ik weet gewoon goed waar ik op moet focussen. De dingen die ik moet doen, doe ik goed, maar alles daaromheen kan inderdaad chaos zijn.", aldus Kok. Daar helpt Ilja haar bij. "Als ik terugkom van een belangrijke wedstrijd, zet mijn moeder de wasmachine vaak meteen aan, want meestal moet ik binnen twee dagen alweer weg." "Dan staat het hele huis weer op z’n kop", grapt haar moeder.

"Soms doet Femke ook wat in het huishouden", vervolgt Ilja. "Maar daar moet ze net tijd voor hebben. We hebben geen gestructureerde taakverdeling." De boodschappen laten ze in ieder geval niet meer aan de schaatskampioene over. "Dat kan nu niet meer. Dan wordt ze de hele tijd aangesproken", legt Ilja uit. "Zelfs ik word herkend door mensen die de Spelen hebben gevolgd. Apart hoe dat werkt."

Mooie momenten beleven

Ze delen veel mooie momenten samen en Kok is nog niet van plan om snel uit huis te gaan. "We zijn niet anders gewend", zegt ze. Voor Ilja is het ook geen probleem om haar dochter te ondersteunen. "Ophalen, wegbrengen, meegaan naar wedstrijden: we doen alles om ervoor te zorgen dat Femke haar sport zo goed mogelijk kan beoefenen. Dat we die momenten samen kunnen beleven, is prachtig."

