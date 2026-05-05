Voor Femke Kok kon het afgelopen schaatsjaar eigenlijk niet mooier. Ze pakte olympisch goud op 'haar' 500 meter en werd vervolgens ook nog met overmacht wereldkampioene sprint. Alles is dan ook 'hallelujah', zoals de topschaatsster het zelf omschrijft.

Kok is al heel lang ongeslagen op haar 500 meter, maar in februari moest ze het tijdens de Olympische Winterspelen toch maar even waarmaken. Dat deed ze met verve, want ze reed een dik olympisch record en declasseerde daarmee de rest van het veld. Nadat ze in Thialf een paar weken later ook nog voor de eerste keer de wereldtitel sprint binnenhengelde door alle afstanden te winnen, kon de welverdiende vakantie beginnen.

Daar genoot de olympisch kampioene flink van en ook nu de voorbereidingen op het nieuwe seizoen alweer langzaam aan gaan beginnen, zit ze nog altijd erg goed in haar vel. Dat blijkt wel uit een bericht dat ze geplaatst heeft op haar Instagram.

'Alles is hallelujah'

Kok deelt daar allerlei foto's en video's van wat ze de afgelopen tijd zoal heeft meegemaakt. "Het leven de laatste tijd, alles is hallelujah', schrijft ze er als tekst bij. Dat lijkt een logische conclusie, want Kok heeft een aantal bijzondere plekken bezocht, wandelingen gemaakt op schitterende locaties en ook neemt ze de nodige versnaperingen tot zich.

Meerdere bekende collega's vinden het mooi wat Kok deelt. Ploeggenoten Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-de Jong laten van zich horen, net als de shorttrackzussen Xandra en Michelle Velzeboer. Ook Anna Boersma laat van zich horen. Zij reed afgelopen seizoen voor Team Staan-CTS Group, maar zal in de nieuwe jaargang voor de ploeg van Kok gaan rijden.

Voorbereiding op nieuw seizoen

Kok heeft met allerlei huldigingen lang mogen nagenieten van haar successen in het afgelopen schaatsjaar, maar ondertussen gaat de voorbereiding op een nieuw seizoen ook al snel weer van start. De schaatsers leggen tenslotte de basis van hun conditie in de zomer. Kok liet afgelopen week dan ook blijken dat ze de training weer heeft opgepakt met beelden van een fietstocht door de bergen.