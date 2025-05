Topschaatsster Irene Schouten zorgt met ondeugend moment voor verbazing: 'Bah, bah'

Topschaatsster Irene Schouten kennen we natuurlijk van haar drie gouden medailles op de Olympische Winterspelen en al haar andere successen op het ijs. Via een bekend televisieprogramma leert Nederland ook een heel andere kant van haar kennen. Zelfs de presentator van dienst bleek tijdens de opnamens verbaasd door een ietwat ondeugende actie van de topsportmoeder

Schouten, die eind 2024 beviel van haar eerste kind (Dirk) en in 2025 terugkeerde op het marathonijs, is zondag te zien in een aflevering van 'De Klassenavond'. In een preview laat ze zien hoe ze een mixdrankje maakt, dat smaakt naar een raketijsje.

Wat lekkers

"Wat ben jij in vredesnaam aan het maken?", vraagt de verbaasde presentator Rob Kamphues. Waarop de voormalig wereldkampioene allround zegt: "Ik ben wat lekkers aan het maken. Althans, vroeger vond ik het heel lekker. Het zijn raketjes. Sinas, met dit erin!", waarna ze glimlachend een klein drankflesje opent en in het mengsel kiepert.

"Het ruikt al lekker zoet", zegt ze genietend, terwijl Kamphues het heeft over "Ah, zware alcohol!"

Bah, bah

De presentator vraagt zich af: "Dit dronken jullie altijd?" Schouten bevestigt dat, waarna er een lachje uitrolt bij Kamphues. "Het ruikt gewoon ook echt naar raket", zegt Schouten, terwijl ze het glas naar de neus van Kamphues tilt. "Bah, bah", gruwelt hij.

Klasgenoten

Vervolgens wil de presentator het gesprek wat inhoudelijker maken. Hij vraagt aan de topschaatsster of zij beseft wat er van haar klasgenoten van vroeger terecht is gekomen. Daar heeft ze geen weet van.

Hij rakelt op dat er eentje een vooraanstaande architect is geworden, en dat "er eentje arts in Suriname is geworden. En als klap op de vuurpijl werkt er een met wilde dieren. En dan niet met een ongehoorzame hond ofzo."

Fietsen

In een post van eerder op de zaterdag laat Schouten zien dat ze de zonnige omstandigheden in Nederland heeft benut om lekker buiten te trainen. "Mama rondje fietsen, papa rondje wandelen", schrijft ze bij beelden waarop ze haar baby knuffelt, gekleed in een wielrenpakje. Ook is er een innige omhelzing met haar partner Dirkjan.

Wat de plannen zijn van Schouten voor het schaatsseizoen 2025-2026 is onbekend. Ze nam eerder dit jaar afscheid van Team Albert Heijn-Zaanlander, na onenigheid tussen Schouten en trainer Jillert Anema. Schouten stopte begin 2024 met langebaanschaatsen, werd eind 2024 moeder en keerder begin 2025 terug als marathonschaatsster. Vervolgens kibbelden de twee over de invulling van haar contract bij het team en was het einde samenwerking.