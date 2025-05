Topschaatsster Irene Schouten maakt kans op prestigieuze prijs: 'Een mooie waardering'

In 2024 beleefde topschaatsster Irene Schouten een knotsgek jaar. Ze stopte als prof, kreeg haar eerste kind en bracht tussendoor een boek uit. 'Gehard voor Goud' maakt zelfs kans op een prestigieuze prijs.

Het boek is één van de vijf genomineerden voor de Nico Scheepmaker Beker 2025. Die prijs is voor de schrijver van het beste sportboek van het jaar. In dit geval is dat dus Robbert de Rijk, die Gehard voor Goud van Irene Schouten schreef. Hij noemt het op Instagram 'een mooie waardering'. Schouten deelt de foto in haar eigen verhaal.

'Van wie dan?': olympisch kampioene Irene Schouten deelt emotioneel verhaal over haar zwangerschap Irene Schouten heeft een biografie uitgebracht: Gehard voor Goud. De voormalig topschaatsster deelt in het boek details over haar leven op en naast de baan. Een onderwerp dat haar emotioneel maakt is haar moeder.

Naast de biografie van Schouten maken Der Kaiser & die Mannschaft (Raf Willems), Han Hollander (Govert van Brakel), Russische Spelen (Rolf Bos) en v.v. Flats Zeist Oost (Jan Beuving) op de Nico Scheepmaker Beker.

Gehard voor Goud

Gehard voor Goud geeft een uniek inkijkje in het schaatsleven van Irene Schouten, die in 2024 stopte als prof nadat ze meerdere wereldtitels had gewonnen. Ook komen er moeilijke momenten in naar voren, zoals de ziekte van haar moeder. Zij is sinds ze in 2016 een hersenbloeding kreeg nooit meer de oude geworden.

Irene Schouten leest moeder voor uit eigen boek en zet man Dirkjan aan het werk Oud-schaatsster Irene Schouten had een drukke dinsdag. Hoewel ze nu hoogzwanger is, zit ze niet stil. Ze ging las haar eigen boek voor aan haar moeder en kluste met haar man aan hun droomhuis.

Gezellig bijkletsen zit er niet meer in. "Je gaat, je zegt gedag, je vertelt je verhaaltje en je krijgt eigenlijk niks terug. Geen interactie." Toch vond Schouten een goede manier om contact te maken, door uit haar eigen boek voor te lezen voor haar moeder.

Terugkeer op het ijs

Schouten en haar man Dirkjan bevielen in december van hun zoontje Dirk. Een paar maanden later keerde ze alweer terug op het (marathon)ijs. Dat deed ze tegen het advies van haar toenmalige coach Jillert Anema in. Schouten verscheen dan ook in een zwart pak, terwijl ze toen nog onder contract stond bij Team Albert Heijn Zaanlander. De drievoudig olympisch kampioene kwam daardoor in een enorme rel terecht.

Topschaatsster Irene Schouten reageert op veelbesproken breuk met Team AH Zaanlander Irene Schouten en Team Albert Heijn Zaanlander zijn definitief uit elkaar, zoals Sportnieuws.nl eerder deze week al meldde. "Ik ben blij dat we uiteindelijk tot een oplossing zijn gekomen", reageert Schouten, die sinds enige tijd in onmin leefde met haar werkgever. Zo komt er na ruim tien jaar een einde aan hun samenwerking.

De markante Anema zei dat de samenwerking met Schouten erop zat, terwijl zij van niets wist. Ze had immers nog een contract tot na de Olympische Winterspelen van 2026. Toch kwam er onlangs wel een definitieve breuk. Schouten en Anema en Team Albert Heijn Zaanlander gingen uiteindelijk in goed overleg uit elkaar.

Via haar Instagram liet Schouten na haar vertrek weten dat er snel nieuws aankomt. "Waar deuren sluiten gaan andere open. Waar ik ook erg naar uitkijk! Stay tuned." Mogelijk start de specialiste op de marathon, lange afstanden en mass start een eigen ploeg.