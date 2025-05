Topvolleybalsters doen boekje open over pijnlijke lichaamsdelen: 'Dan ben ik blij met een vrouwelijke fysio'

Femke Bol die aangeeft meer last te hebben van puistjes in haar gezicht als ze stress ervaart en Jutta Leerdam die, net als bijvoorbeeld Lieke Klaver en Demi Vollering, openlijk spreekt over menstruatieproblemen in de sport. Het zorgt voor voer voor discussie, ook bij volleybalsters Laura Dijkema, Maret Grothues en hun voormalige teamgenoten Myrthe Schoot en Robin de Kruijf.

Vrouwen lopen, ook in de topsport, simpelweg tegen andere zaken aan dan hun mannelijke collega's. Zo kampen ze volgens de Dijkema en co veel vaker met seksistische opmerkingen van fans en worden ze vaker ingezet om op sociale media 'leuk te doen' voor views of de verkoop van een product of dienst. Hoewel dat volgens De Kruijf juist ook extra kansen biedt aan vrouwen, irriteert het haar en haar ex-teamgenoten ook dat vrouwen zo anders behandeld worden. Dat vertellen ze in hun podcast Over de Top.

Taboedoorbrekende Jutta Leerdam

"Zo'n Jutta Leerdam die zo open is in een interview over haar menstruatieklachten en dat ze daar zoveel last van heeft. Wat vinden jullie daarvan?", stelt volleybalster Dijkema de vraag aan haar Nederlandse collega's, waarna ze zelf antwoord geeft. "Daar wordt dan op gereageerd alsof dat super speciaal is. Terwijl iedere vrouw heeft daar last van. Taboedoorbrekend dan, maar dat is ook jammer. Het hoort er nu eenmaal bij."

'Als ik in janken uitbarst...'

Ze legt vervolgens een nieuwe vraag aan de voeten van haar co-hosts van de Over de Top-podcast. Hoe open zijn de ex-internationals van Oranje over dergelijke problemen? De Kruijf zegt in de discussie gerust waar ze last van heeft, ook als dat ongesteldheid is. "Als ik in janken uitbarst, weet je hoe dat komt. Ik wil vooral niet dingen geheim houden met het idee dat het een taboe is of waar ik niet over mag praten."

'Het is een normaal ding'

Ze snapt ook niet waarom er zo geheimzinnig over gedaan moet worden. "Helemaal als het kwaaltjes of dingen zijn waar heel veel vrouwen ook last van hebben. Het is een normaal ding dat gebeurt." Volgens Dijkema stelt ze zich als vrouw kwetsbaarder op. Zij ervaart in haar ongesteldheidsperiode pijnlijke borsten. "Dan vind ik het bijvoorbeeld wel fijn om dat te bespreken met een vrouwelijke arts of fysio."

'Hoe reageer je erop?'

Ze voelt ongemak als ze zulke problemen tegen een man moet vertellen. "De begeleiding van een vrouw in de technische staf is daarin wel belangrijk." Schoot snapt ook de positie van de man, voor wie het onderwerp ook niet al te makkelijk is. "Verplaats je eens in hem als er een speelster bij komt. Zeker vandaag de dag. Hoe reageer je erop? Hoe reageer je erop dat het normaal is, zonder het ongemakkelijk wordt?"

Lesgeven

Volgens De Kruijf is het een kwestie van 'lesgeven' aan de man. "Ik deed dat altijd met mijn broers ook. Ik vertelde ze hoe ze met vrouwen om moeten gaan. En ook met hun klachten en kwaaltjes. Door het bespreekbaar te maken, wordt het steeds normaler. Als maar één of twee mannen dit horen, bijvoorbeeld in onze podcast, dan helpt het al."