Topschaatsster Joy Beune heeft zich in voorbereiding op het nieuwe seizoen laten uitdagen om mee te doen aan een Hyrox-evenement. Dat vond plaats op een locatie die de meervoudig wereldkampioene als haar broekzak kent: ijspaleis Thialf in Heerenveen. Ze vormde een koppel met haar zus.

Bij Hyrox worden acht fitnessoefeningen telkens opgevolgd door 1 kilometer rennen. De deelnemers worden dus aldoor opgezweept om diep te gaan, maar moeten ook nuchter hun plus- en minpunten in kunnen schatten, zodat ze hun energie efficiënt verdelen.

Debuut

Voor Beune, voormalig wereldkampioene allround en lid van de zilveren vrouwenploeg bij de olympische team pursuit, was het haar eerste Hyrox. Dat ligt anders bij haar zus, Kaylee Wessels, die al diverse malen present was voor de duo-race. Ze stond al eens in Stuttgart, Amsterdam en Frankfurt aan de start.

De zusjes Beune haalden kennelijk het beste in elkaar naar boven, want Beune voltooide haar debuut keurig en samen zweepten ze elkaar op naar de beste eindtijd die Kaylee Wessels tot nu toe liet noteren. Tot vandaag was een tijd van 1 uur 22 minuten haar persoonlijke record, eerder dit jaar behaald in Amsterdam. Met Beune kwam ze tot 1:18,47, goed voor plek 106 bij de duo's op zaterdag in Thialf.

Straf

Wel was er een kleine kanttekening te plaatsen bij de prestaties van de zusjes Beune. De site met uitslagen vermeldt dat de twee een straf kregen opgelegd. 'Penalty: BBJ (30s)', staat er. Die straf van 30 seconden is opgelegd vanwege het niet correct uitvoeren van de 80m Burpee Broad Jump. Dat is een oefening waarbij je naar de grond gaat en op je handen en voeten steunt, waarna je opveert en een sprong maakt. Dat moet dan 80 meter lang zo door.

Maar dat kleine smetje mag de pret niiet drukken. Joys zus Yasmin Beune was getuige van de fraaie sportmiddag van haar zussen. Ze nam een foto en plaatste die op Instagram. "Trots op jullie", schreef ze erbij.

