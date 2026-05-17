Jutta Leerdam was zaterdagavond (Nederlandse tijd) een graag geziene gast tijdens de eerste MMA-fightnight van Most Valuable Promotions. Het bedrijf van haar verloofde Jake Paul organiseerde voor het eerst een avond in de vechtsportcategorie en die ging niet ongemerkt voorbij. Paul smeerde bloed onder z'n ogen, kwam met nieuws en moest een ruzie sussen.

Overal waar Paul komt, is er iets aan de hand en dat was ook het geval tijdens MVP MMA. Met zijn bedrijf had hij een fightcard samengesteld om u tegen te zeggen. Zo wonnen grote namen als Francis Ngannou, Mike Perry (van niemand minder dan Nate Diaz) en was maincard Ronda Rousey ook de beste in haar gevecht. Het leverde spectaculaire beelden op (zie hieronder) en Leerdam was er allemaal op de eerste rang getuige van in haar rode jurk.

Sommige gevechten waren niet eens de hoogtepunten van wat er gedurende de avond gebeurde. Zo kwam Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster, de octagon in nadat zijn aartsrivaal Nate Diaz was verslagen door Mike Perry. Paul gebruikte de aandacht op Netflix in zijn voordeel. Hij haalde zijn vinger langs het door bloed getekende gezicht van Diaz en smeerde dat onder zijn ogen, alsof hij zich wilde schminken. Diaz wist ook niet precies wat hij zag gebeuren.

Paul keert terug in de ring

Bij Netflix werd Paul ook voor de microfoon getrokken om zijn toekomst te voorspellen. Eerder vorige week liet Paul nog doorschemeren dat zijn doktoren in twijfel trekken of hij ooit nog kan boksen nadat Anthony Joshua zijn kaak brak tijdens hun vorige gevecht in december. Maar nu liet de Amerikaanse influencer/bokser er geen gras over groeien. "Ik ben terug en heb groen licht gekregen om weer te gaan sparren over twee of drie maanden. Ik ga sowieso ook nog een MMA-gevecht doen ooit, maar eerst keer ik weer terug in het boksen."

De zaal was gevuld met testosteron en dus ontstonden er her en der ook wat relletjes op de tribunes. Een aantal vechters en hun entourage wilden backstage verhaal halen bij de ander en misschien wel op de vuist. Dus moesten er wat verstandige mensen, beveiliging en Jake Paul achter de schermen tussenbeide komen om te zorgen dat de avond niet ontsierd werd door ordinaire vechtpartijen.

