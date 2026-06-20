Het Nederlands elftal heeft een uitstekende wedstrijd op de mat gelegd op het WK voetbal. Na het 2-2 gelijkspel tegen Japan is de eerste driepunter een feit. Na een perfecte start werd Zweden met 5-1 van het veld gestuurd. Het zorgt voor blijdschap bij Ronald Koeman.

Oranje kende een matig begin van het WK met het gelijke spel tegen Japan, wat zorgde voor de nodige sceptisch bij de Nederlandse achterban. Koeman erkent dat er druk op stond. "Natuurlijk hadden we dit nodig. Als je aan een toernooi begint, wil je ook goed beginnen. Dat geeft rust. Er zat nu ook wat meer druk op om te winnen. Anders komt het op de laatste groepswedstrijd aan en dat wil je niet", zegt Koeman tegen de NOS.

Moeite met Zweden

Na een piekstart met twee doelpunten in zeventien minuten van Brian Brobbey kreeg Zweden meer grip op de wedstrijd. "We hebben het op veel momenten goed gedaan, maar ondanks de 5-1 overwinning zie je ook dat het op bepaalde momenten, als zij anders gaan spelen, ons te veel tijd kost om dat te herkennen. Dan kom je in een fase voor de pauze in de problemen."

"Het was een prima zege, maar er zijn genoeg dingen gebeurd waarvan je zegt: dat móét beter. Anders speel je een complete wedstrijd. Deze was dat bijna", besluit de bondscoach. Oranje is dankzij de zege op Zweden vrijwel zeker van een ticket voor de knock-outfase. Het laatste groepsduel met Tunesië is volgende week vrijdag.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover