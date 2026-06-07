Anni Friesinger is een van de meest succesvolle Duitse schaatssters uit de geschiedenis. Jaren geleden beëindigde ze haar glansrijke loopbaan, maar nog altijd is ze razend populair. Haar vele volgers kregen onder ogen dat er mogelijk weer een 'comeback' plaatsvindt van Friesinger.

De Duitse was in de jaren '90 en '00 veelvuldig een klasse apart op het ijs. In totaal won ze drie olympische gouden medailles op drie verschillende Spelen. Daarnaast werd ze ook driemaal wereldkampioene allround en pakte ze 12 titels op de WK afstanden. Ook schreef ze eenmaal de WK sprint op haar naam.

Friesinger is inmiddels 49 jaar en stopte zestien jaar geleden met schaatsen op het hoogste niveau. Ze is al sinds jaar en dag samen met de Nederlandse ex-schaatser Ids Postma en ze hebben twee dochters. Dat vergt veel tijd, maar volgens Friesinger heeft ze nu wat meer tijd over en wil ze een oude hobby weer oppakken.

i Anni Friesinger wil mogelijk weer meer zelf gaan vliegen © Instagram Anni Friesinger-Potsma

Comeback in de lucht?

Op Instagram deelt ze een foto van haar in een luchtvaartuig. In het verleden behaalde ze haar vliegbrevet, maar in de praktijk maakte ze daar minder gebruik van dan ze zou willen. Tot nu, want op sociale media hint ze naar een 'comeback'. Ze lijkt meer te willen vliegen.

"Misschien heb ik wat meer de tijd", schrijft ze. De kinderen van Friesinger en Potsma, Josephine (uit 2011) en Elisabeth (uit 2014) zijn ook weer een stukje ouder. Daardoor heeft Friesinger wat meer ruimte om haar eigen hobby's op te pakken. Zoals het vliegen dus. "Misschien ga ik er toch weer helemaal voor! Wat vinden jullie?", vraagt ze aan haar volgers.

Als Friesinger haar hobby weer fanatiek oppakt, kan het nog handig zijn voor haar liefdesleven. Zij woont namelijk in het Oostenrijkse Salzburg, maar Potsma heeft een melkweehouderij in het Friese plaatsje Dearsum. De twee moeten dus veelvuldig op en neer pendelen om elkaar te zien.

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