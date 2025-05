Topschaatsster Suzanne Schulting beleefde intens moment met vriend Joep Wennemars: 'Nooit zo zenuwachtig geweest'

Het was een bijzonder schaatsjaar voor Suzanne Schulting. De meervoudig olympisch kampioene shorttrack koos vorig jaar voor het eerst volledig voor het langebaanschaatsen. Ze werd onder meer wereldkampioene én kreeg een relatie met Team Essent-collega Joep Wennemars. Met hem beleefde ze in maart een heel bijzonder moment.

De specialist op de sprint- en middenafstanden werd in maart in het Noorse Hamar namelijk net als Schulting wereldkampioen. Waar zij het waarmaakte op de teamsprint met Jutta Leerdam en Angel Daleman, zorgde Wennemars voor een sensatie op de 1000 meter. Hij klopte onder meer Jordan Stolz en Jenning de Boo en greep zo verrassend goud.

Innige zoen

Ook zorgde hij voor iconische televisie. Zo vloog hij zijn emotionele vader Erben Wennemars om de nek. Schulting deed met een innige kus hetzelfde bij haar vriend en blikt maanden later met Sportnieuws.nl nog een keer terug op de gouden race van Wennemars. "Ik moet zeggen: ik was echt heel zenuwachtig. Ik ben eigenlijk nog nooit zo zenuwachtig geweest", vertelt ze tijdens het trainingskamp van Team Essent in De Lutte.

En dat terwijl Schulting ook het nodige heeft meegemaakt in haar carrière. Volgens haar is vanaf de zijlijn toekijken toch heel anders. "Voor je eigen races heb je het in eigen handen en onder controle. Natuurlijk ben je dan ook zenuwachtig. Maar om nerveus te zijn voor iemand anders, dat is wel next level. Dat was echt zenuwslopend."

Trotse vriendin

Tot vreugde van Schulting en heel Nederland zorgde Wennemars na een loodzwaar seizoen voor een prachtige prestatie. De jonge schaatser (22) pakte zijn eerste wereldtitel. "Heel erg mooi dat hij het zo ontzettend goed heeft gedaan. Het is een heel bijzondere titel. En ik vind het heel bijzonder dat ik er aan de zijlijn mocht staan als trotse vriendin."

Jagen op Olympische Spelen

Wennemars en Schulting kregen begin 2025 een relatie. Uiteraard hopen ze op meer successen als stel, want er staat een belangrijk jaar voor de deur. Over negen maanden beginnen de Olympische Spelen in het Italiaanse Milaan. Vlak voor de jaarwisseling kunnen de schaatsers zich plaatsen via het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Na een gezamelijke vakantie werken Wennemars en Schulting net als al hun collega's nu toe naar dat toernooi.

Check hier het volledige interview dat Sportnieuws.nl had met Suzanne Schulting, waarin ze ook vooruitblikt op het aankomende olympische jaar.