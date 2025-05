Topschaatser Joep Wennemars houdt zich vast aan motto van bekende rapper tijdens vakantie met Suzanne Schulting

De vakantie zit er voor de meeste schaatsers alweer bijna op en dus kunnen ze niet anders dan terugblikken op die bijzondere tijd. Dat deed ook Joep Wennemars, die samen met vriendin Suzanne Schulting afreisde naar een mooie vakantiebestemming en daar hield de kersverse wereldkampioen op de 1000 meter zich vast aan een motto van een bekende rapper.

Wennemars heeft flink wat bijzondere dingen meegemaakt sinds hij in maart wereldkampioen werd. Dat blijkt uit een bericht op Instagram waarin de schaatser meerdere foto's deelt. "I've been flying out of town for some peace of mind", schrijft Wennemars bij zijn post. Oftewel, hij moest even naar een andere plek om tot rust te komen. Het is een verwijzing naar de tekst van een nummer van Travis Scott. Precies die zin is namelijk te horen in zijn nummer FE!N.

Schaatslegende Erben Wennemars laat zich sportief weer flink gelden tijdens speciale race Dat Erben Wennemars sportief is, laat de 49-jarige ex-topschaatser wekelijks zien. De meervoudig wereld- en olympisch kampioen zit absoluut niet in een zwart gat. Zondag 4 mei liet hij zich weer van zijn beste kant zien en liep hij bijzonder hard voor een goed doel.

Vakantie met Schulting

De topschaatser heeft zijn hoofd leeg kunnen maken tijdens een vakantie met vriendin Schulting. De twee reisden af naar Spanje en konden daar genieten van heerlijk zomers weer, maar Wennemars sloofde zich ook met zware gewichten uit in de sportschool.

Sportieve schaatslegende Erben Wennemars zet schoondochter Suzanne Schulting aan het werk Erben Wennemars heeft er een topsporter bij gekregen in zijn gezin en verwelkomt haar met open armen. De schaatslegende (49) moet nu niet alleen zijn zonen Joep en Niels zien klaar te stomen voor het nieuwe sportieve uitdagingen, maar helpt ook zijn vriendin.

Ook in Nederland maakte Wennemars overigens iets speciaals mee, want hij had een ontmoeting met niemand minder dan koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dat gebeurde bij de opening van de jaarlijkse Koningsspelen. Daar waren naast Wennemars ook nog een heleboel andere kopstukken van zijn team bij aanwezig.

Bewogen maanden

Dat Wennemars even het hoofd leeg moet maken, is niet zo gek na de bijzondere afgelopen paar maanden die hij beleefde. Zowel sportief als privé gebeurde er nogal wat bij de rijder van Team Essent. De schaatser maakte eerst publiekelijk bekend dat hij een relatie heeft met collega Suzanne Schulting en werd vervolgens in maart wereldkampioen op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. Wennemars was verrassend te sterk voor topfavorieten Jordan Stolz en Jenning de Boo.

Wereldkampioen Joep Wennemars openhartig over 'turbulent' schaatsjaar: 'Dat gedoe wil je dit jaar niet hebben' Joep Wennemars kende misschien wel het meest turbulente schaatsjaar uit zijn leven. De schaatser van Team Essent bekroonde het afgelopen seizoen met de sensationele wereldtitel op de 1000 meter, maar kende de maanden daarvoor ook een hoop mindere momenten. Met een nieuw contract op zak en de Olympische Spelen voor de deur blikt hij met Sportnieuws.nl terug en geeft hij in een inkijkje in zijn nieuwe doelen.

De 22-jarige Wennemars bombaardeerde zichzelf daardoor direct tot een van de kanshebbers op eremetaal bij de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Milaan. De zoon van voormalig topschaatser Erben werd ook nog eens beloond door zijn team voor de sterke prestaties. Wennemars verlengde zijn contract bij Essent en ligt nu tot en met 2028 vast bij de formatie van coach Jac Orie.