Nog nooit trainde Suzanne Schulting voor een Olympische Spelen zoals ze dat nu doet. De zesvoudig medaillewinnares op het shorttrack komt in Milaan zowel op de langebaan als bij het shorttrack in actie. Het zorgt voor een totaal andere voorbereiding, maar de topschaatsster is daar meer dan tevreden mee.

Met een grote glimlach verschijnt Schulting na haar ochtendtraining in de mixed zone. "Ik voel me heel erg goed, heb me het hele seizoen nog niet zo goed gevoeld. Het klopt gewoon", vertelt ze lachend. De kans dat ze in Milaan op beide disciplines in actie zou komen was vooraf niet groot, maar ze staat er toch: "Ik vind het heel cool, het is iets wat ik heel graag wilde. Maar je wist dat de kans klein was dat ik hier überhaupt zou staan; je zag dat het OKT echt een slagveld was. Ik vind het wel vet dat ik hier mag staan en een kans heb."

Hele andere voorbereiding

Vergeleken met haar voorgaande Spelen draait ze nu een totaal andere voorbereiding. Op 9 februari komt Schulting eerst in actie op de 1000 meter langebaan, waarna ze pas elf dagen later — op 20 februari — aan de start staat voor de 1500 meter shorttrack. Tot haar eerste optreden traint ze daarom puur op de langebaan; pas daarna sluit ze aan bij het shorttrackteam.

Nog nooit eerder bereidde Schulting zich op deze manier voor op een Olympische Spelen: "Vorig jaar op de langebaan ben ik wel aan deze voorbereiding gewend geraakt. Toen waren veel dingen nog nieuw voor mij. In het shorttrack kon ik altijd heel goed aanvoelen of ik er goed in zat of niet, terwijl dat bij de langebaan in het begin nog wat meer zoeken was. Inmiddels voelt het echter heel eigen, net als het shorttrack."

In het shorttrack trainde Schulting altijd in groepen, maar op de langebaan is dat een ander verhaal: "Het is echt een groot verschil; met een shorttrackteam van tien atleten ben je gewoon altijd samen en train je elke dag met elkaar. Hier sta ik eigenlijk vooral alleen op het ijs. Van tevoren dacht ik wel: oeh, dat heb ik nog niet eerder gedaan. Normaal gesproken heb ik altijd een team om me heen om bijvoorbeeld mee in te rijden. Maar eigenlijk vind ik het nu heerlijk om mijn eigen ding te doen, dus ik ben er heel erg over te spreken."

Beste rit ooit

Wat ligt er met dit goede gevoel in het verschiet voor Schulting op de 1000 meter? Dat vindt ze lastig te zeggen: "Ik hoop gewoon een van mijn beste ritten ooit neer te zetten. Je wilt de perfecte race rijden, of er in ieder geval tegenaan zitten, maar wat dat waard is gaan we zien." Haar beste 1000 meter dateert van een tijdje terug. "Dat was bij de kwalificatie voor het WK, maar dat was een heel andere rit. Ik hoop vooral dat het trainingsblok van de afgelopen tijd er nu uitkomt. We gaan het zien."