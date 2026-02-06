Schaatgrootheid Marianne Timmer weet het zeker: Joep Wennemars kan in Milaan de strijd aangaan met Jordan Stolz op de 1000 meter. De drievoudig olympisch kampioene ziet namelijk mogelijkheden, nadat de Amerikaan tijdens de laatste wedstrijd verslagen is.

In de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud wordt de stelling 'Joep Wennemars laat in Milaan iedereen versteld staan' voorgeschoteld aan Timmer. Daarop antwoordt ze resoluut: "Ja, op de 1000 meter."

'Hij gaat boven zichzelf uitstijgen'

Toch plaatst de 51-jarige oud-topschaatsster meteen een kanttekening bij haar antwoord. "Stolz gaat hem winnen, maar Joep gaat ook boven zichzelf uitstijgen en gaat geen steekjes laten vallen op de Olympische Spelen. Joep maakt een heel stabiele indruk op mij en als iemand Stolz het heel moeilijk kan maken, denk ik dat hij dat is."

Timmer ziet namelijk uit eigen ervaring dat er mogelijkheden zijn voor de concurrenten van Stolz. De 21-jarige Amerikaan werd namelijk tijdens de laatste World Cup-wedstrijd in Inzell tweemaal verslagen op de 500 meter door de Pool Damian Zurek. Ze denkt dat dit deuren kan openen voor andere topschaatsers.

'Haar kon je echt opjutten'

"Ik ben wel benieuwd hoe Stolz terugkijkt op Inzell. Hij is daar toch tweemaal verslagen." Timmer kan uit haar eigen tijd als topschaatser nog goed herinneren wat een geduchte concurrent verslaan kan doen met sporters. "Ik kan me nog herinneren, ik had Nao Kodaira in mijn team. En Sang-Hwa Lee was al jaren ongeslagen op die 500 meter", zo begint ze haar anekdote.

"En Nao kon je echt opjutten. Zij heeft dus Lee één keer verslagen in eigen huis. Ik zei toen tegen haar: je gaat erop en erover. Je hebt de buitenbaan, je gaat daarna naar binnen en je valt haar aan. Toen heeft ze haar dus verslagen. Daarna is echt wat geknakt bij Lee. Bij Sven Kramer was dat ook zo denk ik. Als je een keer verslagen wordt, smaakt dat voor je concurrenten naar meer en dan gaan er toch deuren open."

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

'Dat is de vraag'

Toch denkt Timmer dat Stolz gewoon gaat zegevieren op de kilometer in Milaan. "Ik weet alleen niet of na een World Cup dit hetzelfde effect gaat hebben voor Stolz. Dat is de vraag." In Inzell won de Amerikaan namelijk wel overtuigend de 1000 meter en 1500 meter. "Hij sloeg wel meteen terug", zo besluit Timmer. De olympische 1000 meter voor mannen wordt verreden op woensdag 11 februari.