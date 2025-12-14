Na een medaille-droge zondag hebben Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud voor Nederlands succes gezorgd op de massastart bij de World Cup schaatsen in Hamar. Kerkhoff werd eerste en Groenewoud tweede.

Na een aantal rondes, met tussendoor een valpartij en wat sprintpunten voor Kerkhoff, ging de topschaatsster vooruit. Ze soleerde aan kop en Groenewoud greep de tweede plaats in de sprint.

"Zeker. Heel erg", antwoordde Kerkhoff met een brede glimlach toen haar werd gevraagd door een verslaggever van de NOS of ze blij was. "Hard rijden denk ik", lachte ze toen haar gevraagd werd hoe ze dat voor elkaar gekregen had.

Goede samenwerking

"Door de samenwerking met Marijke heb ik wel een gaatje kunnen krijgen, dus dat dan doorrijden", vervolgde Kerkhoff terwijl haar glimlach onverminderd aanhield.

Kerkhoff kwam op voorsprong, maar leek zich even te bedenken en hield haar benen stil. "Ik had natuurlijk al een aantal keer best wel wat dichtgereden. Ik had wel door dat ik los was, maar je kan slecht achter je zien hoe groot dat gat is, dus ik had even een seconde nodig om te kijken of het zin had om door te rijden of niet, maar het was zo groot dat je er wel voor moét gaan", besloot ze.

