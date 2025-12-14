De World Cup in Hamar werd zondag afgesloten met de ploegenachtervolging, mass start, mixed relay en de tweede omloop van de 500 meter bij de mannen en vrouwen. De mannen zorgden er op de ploegenachtervolging voor dat Nederland verzekerd is van het maximum aantal startplekken op de Olympische Winterspelen in Milaan. Bij de massastart vielen Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud in de prijzen dankzij een goede samenwerking.

Eerst stond de ploegenachtervolging op het programma. Om 13.00 uur gingen de vrouwen in de A-groep van start. Bij Nederland kwam Kim Talsma, die debuteerde in de selectie, ten val tijdens de rit met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud. Zij kwamen tijdens de laatste rit in actie tegen Japan. De valpartij heeft geen desastreuze gevolgen voor Nederland, dat vierde staat in de World Cup.

Bij de mannen zorgden Chris Huizinga, Marcel Bosker en Beau Snellink voor opluchting met een derde plaats. Zij moesten binnen de top-6 van de World Cup blijven om het maximale aantal startplaatsen (negen) voor de Olympische Winterspelen te kunnen verzilveren. Met een een tijd van 3:43.04 lukte dat.

Na de ploegenachtervolgingen was het de beurt aan de vrouwen op de 500 meter. Daar ontbraken toppers Jutta Leerdam en Femke Kok. Het lukte Dione Voskamp en Anna Boersma met een negende en veertiende plek niet om de Nederlandse eer hoog te houden.

Bij de mannen ontbrak Jenning de Boo, die bij de eerste 500 meter nog tweede werd achter Jordan Stolz. De Amerikaanse schaatssensatie werd eerste, maar zijn directe tegenstander Damian Żurek maakte het hem erg lastig en was slechts een honderdste langzamer. Sebas Diniz werd nipt vierde (34.49), zijn beste klassering ooit. Stefan Westenbroek werd tiende (34.74).

Bij de mass start vrouwen zorgden Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff door een goede onderlinge samenwerking voor Nederlands succes. Kerkhoff werd eerste nadat ze aan kop soleerde. Groenewoud werd tweede.

Bij de mannen kwamen Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma in actie voor Nederland. Zij vielen niet in de prijzen. Jordan Stolz was oppermachtig en gooide er met nog anderhalve ronde te gaan een versnelling uit alsof het niets was. Bergsma werd vierde en Hoolwerf vijftiende.

De World Cup in Hamar werd afgesloten met de mixed relay. Nederland komt niet in actie op dat onderdeel.

