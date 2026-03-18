Suzanne Schulting en Joep Wennemars hebben een lekkerdere bestemming uitgekozen om hun schaatsvakantie te vieren dan direct na de WK sprint. Toen ontsnapte het schaatskoppel van Team Essent aan het circus op een grijs en regenachtig Vlieland. Nu de verplichtingen allemaal achter de rug zijn, duiken de twee op in Zuid-Afrika.

Wennemars junior laat op Instagram een foto zien van een stralende zon achter een palmboom. Als locatie is Kaapstad aangevinkt, de hoofdstad van Zuid-Afrika. Het land was vroeger een kolonie van Nederland, wegens de gunstige ligging op weg naar Azië, waar de toenmalige VOC specerijen ophaalde en dan in Kaapstad kon 'bijtanken'. Nu is het een eigen land en genieten Wennemars en zijn vriendin Suzanne Schulting er van. Het is er niet bloedheet, maar een lekkere 21 graden en volop zon.

Schulting ook in Zuid-Afrika

Hoewel Wennemars alleen een palmboom in de zon laat zien, is wel duidelijk dat Schulting met hem mee is. Zij plaatst vrijwel tegelijkertijd een foto van een ouderwets koffiezaakje met antieke spullen. Op de menukaart staan prijzen en mededelingen aangegeven in de 'rand', dat is de nationale munt van Zuid-Afrika en dus kunnen we wel stellen dat de twee geliefden samen op vakantie zijn.

Niet heel veel warmer

Zuid-Afrika is qua temperaturen niet de zomerse bestemming waar andere schaatsers wel voor kiezen. Het is deze dagen daar 'maar' vijf graden warmer dan in Nederland. Een ander schaatskoppel, Reggeborgh-ploeggenoten Stefan Westenbroek en Marrit Fledderus, zijn al op Curaçao om van hun vakantie te genieten samen. Daar is het de komende dagen maar liefst 27 graden. Ver verwijderd, letterlijk en figuurlijk, van de temperaturen op het ijs en in Thialf.

Nieuw schaatsseizoen

De schaatsers hebben nog wel even de tijd om te ontspannen, want pas in oktober begint het nieuwe seizoen. Daarvoor zijn er natuurlijk wel alweer trainingskampen en dergelijke, om de spieren weer uit hun zomerslaap te halen. Het nieuwe schaatsseizoen kent met een WK afstanden een nieuw hoogtepunt.