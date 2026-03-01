Het seizoen van Marcel Bosker heeft met zijn derde titel op het NK allround een mooi randje gekregen. De veelbesproken schaatser maakte een wisselvallig seizoen door en komt volgende week op de WK nog een laatste keer in actie. Daar moet de 29-jarige Bosker zich nog wel voor opladen, na alle hectiek van de afgelopen weken.

Bosker was dit weekend heer en meester op het ijs van Thialf. Na de eerste dag ging de schaatser van Team Reggeborgh al ruim aan de leiding. Op zondag kwam zijn royale voorsprong op de afsluitende tien kilometer ook niet meer in gevaar. Daarmee plaatste Bosker zich voor de WK allround van volgende week, waar hij eerder nog geen aanwijsplek voor kreeg.

Wisselvallig seizoen

Het seizoen van Bosker was er eentje van diepe dalen en soms ook hoge pieken. "Het is dit seizoen af en toe ongelukkig geweest, vooral tijdens de wereldbekers", vertelt Bosker na afloop van de NK allround in de mixed zone. "Ik zit de hele tijd alleen. Dat zit me soms wel wat dwars. Alleen moet je gewoon meer arbeid verrichten en daar word je moe van."

"Bovendien had ik lang last van mijn scheenbeen, waardoor ik gewoon niet normaal kon schaatsen", vervolgt de veelbesproken atleet. "Maar ik was steeds wel goed op de momenten dat ik goed moest zijn."

Alleen

Ook de situatie waarin hij de wereldbeker af moest werken, was verre van ideaal. "Eerst had ik altijd wel Patrick (Roest, red.) die mee ging natuurlijk. En dat valt dan een beetje weg. Dus ik kom alleen te zitten en dat is best wel lastig." Zonder Roest was Bosker de enige atleet van Team Reggeborgh op de 5 kilometer, waardoor hij dus vaak in zijn eentje moest trainen.

WK Allround

Als mooie afsluiter mag Bosker zich volgende week nog één keer laten zien. Dan rijdt hij dus de WK allround, al verwacht hij daar zelf geen grote stunt. "Ik ben daar geen favoriet dus ik ga lekker schaatsen en genieten van het publiek", laat hij daar over weten. "Ik hoop dat ik weer zo'n race kan rijden als dit weekend. Dan ben ik tevreden want het was goed."

"Wie weet kan ik weer in de buurt komen van mijn PR, dat is ook al lang geleden. Bij een WK ben je daar altijd voor gemotiveerd", vervolgt Bosker. "Maar voor nu wordt het uitrusten en mentaal weer voorbereiden. Dat komt vooral door die tien kilometer. Twee keer in een week tijd nekt je wel en daardoor ben ik wel blij dat ik niet echt tot het uiterste hoefde te gaan."

'Sparen'

"Dus ik heb wat kunnen sparen, maar je zit wel de hele tijd in die focus en ook de spanning van de wedstrijd vreet je best wel op. Dat is het moeilijke van allrounden. Als je gewoon vier dagen hebt en elke dag een wedstrijdje rijdt en het gaat niet om het klassement, dan is het niet zo moeilijk. Dit is veel lastiger. Ik ga nu niet te veel zware dingen doen. Heel af en toe een keer mijn lichaam prikkelen. En voor de rest een beetje wandelen met mijn hond en trainen", besluit Bosker met een knipoog.