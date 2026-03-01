Marcel Bosker was dit weekend met afstand de beste bij de NK allround. Daar verdiende de schaatser van Team Reggeborgh een plekje voor de WK van volgende week mee. Na alle commotie van de afgelopen weken is het een welkome opsteker van Bosker. Toch kan hij het niet laten om zich nog maar eens uit te spreken over de team pursuit tijdens de Spelen.

Er stond dit weekend geen maat op Marcel Bosker tijdens de NK allround. Met overmacht schaatste hij naar de winst én bezorgde hij zichzelf een plekje op de WK van komende week. Daarmee heeft hij het laatste woord na alle ophef rondom zijn persoon op de Olympische Spelen. Daar baalt Bosker nog steeds flink van.

Vijf kilometer

Vooral zijn uitstekende vijf kilometer deed veel analisten hun petje afnemen. Dat lag voornamelijk aan de overschakeling in trainingen, die voor de Spelen waren gericht op de team pursuit. "Die vijf kilometer was gewoon hartstikke goed. In Milaan was de periodisering echt op de ploegenachtervolging gericht", aldus Bosker na afloop van de NK in de mixed zone.

"Ik heb alleen maar TP (team pursuit, red.)-trainingen gedraaid en die 5 kilometer was bijzaak. En dat bleek ook op de Spelen", vervolgt Bosker. "En nu heb ik mij in de afgelopen weken gewoon vol op de vijf en het allrounden gericht. En dan komt het wel weer snel terug gelukkig. Maar daarvoor was alles gewoon op de TP."

Olympische Spelen

Het verhaal is inmiddels bekend. Bosker werd speciaal voor de ploegenachtervolging geselecteerd voor de Spelen, ten koste van Tim Prins, maar kwam alleen uit in de kwalificatie. Uiteindelijk schaatste Nederland, zonder hem, naar een teleurstellende vierde plaats. Daar baalt de atleet, die werd geboren in Zwitserland, nog altijd van.

"Ik denk wel dat ik in de finale een rol had kunnen spelen", licht de schaatser daarover toe. "Daarom was ik ook zo pissig. Er is mij gewoon een medaille afgenomen, dat had er gewoon in gezeten. De tijd van die Chinezen was niet zo spectaculair. Dus dat is ook zonde. Een medaille halen op de Olympische Spelen was mijn grootste droom geweest."

'Zonde'

"Heel erg zonde, het wordt mij gewoon afgepakt", aldus een nog altijd gefrustreerde Bosker. "De kans op een medaille is altijd groter met een nieuwe rijder, dan met dezelfde drie die twee keer in actie moesten komen."

Rintje Ritsma

Bondscoach Rintje Ritsma was de man achter de opmerkelijke beslissing rond Bosker, die nog altijd boos op hem is. "Ik heb nog niet met Rintje gesproken. Op dit moment heb ik daar ook geen behoefte aan. Het is zijn keuze, dus ik kan daar verder niet zoveel aan doen. Maar ik voel me wel genaaid", zo besluit Bosker.