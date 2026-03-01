Marcel Bosker en Gioya Lancee zijn de Nederlands kampioenen allround bij het schaatsen. Bosker bleef onder andere Jorrit Bergsma en Remco Stam voor. Lancee pakte de titel door andere Sanne in ‘t Hof te verslaan.

Lancee begon de slotdag als nummer 2 in het klassement, maar schoof een plekje op doordat klassementsleidster Marijke Groenewoud niet van start ging. De winnares van de mass start op de Olympische Winterspelen in Milaan, is al geplaatst voor de WK allround van volgende week en reed enkel de eerste dag van de NK allround om haar benen te testen. Ze wist genoeg na de zege op de 3000 meter en liet daardoor op de slotdag verstek gaan.

Lancee had al een ruime voorsprong op de rest van het veld en vergrootte die door met overmacht de 1500 meter te winnen op zondag. Ze had een enorme voorsprong op de afsluitende 5000 meter en die kwam niet meer in gevaar. Sanne in 't Hof werd dankzij een geweldige tijd op de laatste afstand tweede in het klassement. Melissa Wijfje troefde Jade Groenewoud af in de strijd om het brons.

Het toernooi was veelbesproken door de terugtrekking van Merel Conijn. Zij was naast Groenewoud op voorhand een andere favoriet, maar zij gaf er zaterdag uit protest al de brui aan na de 500 meter. Conijn was niet blij dat de schaatsbond Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Groenewoud een aanwijsplek gaf voor de WK. Daardoor waren er op de NK geen tickets meer te verdienen voor dat WK en dus zien we Lancee daar ondanks haar titel volgende week ook niet terug.

Marcel Bosker

Bosker had na de zaterdag al een riante voorsprong op zijn concurrenten, maar tijdens de lange afstanden maakte hij het af. Tijdens de 10.000 meter bleef Bosker zijn directe concurrent Stam voor, waardoor hij uiteindelijk met een forse voorsprong de krans kreeg in Thialf. De topschaatser krijgt daarmee ook een ticket voor de WK, want bij de mannen mocht de winnaar wel naar de wereldkampioenschappen.

Bij de mannen was er ook onrust, maar dan rondom Bosker. De Nederlands kampioen wilde niet met de pers praten. Zijn team Reggeborgh liet na de eerste dag weten dat ook Bosker ontevreden is over de aanwijsplekken voor de WK allround. Bosker kreeg die niet, terwijl Stijn van de Bunt en Chris Huizinga wel werden aangewezen. Als winnaar van de NK mag Bosker op eigen kracht alsnog naar de WK in Thialf komende week.

Uitslagen vrouwen

Uitslagen mannen