Na de Nederlandse kampioenschappen zijn alle Nederlandse deelnemers voor de WK allround bekend. Marcel Bosker was de laatste die zich bij het gezelschap voegde na zijn overtuigende zege op de NK.

Bosker hield andere topschaatsers als Jorrit Bergsma en Remco Stam achter zich, waardoor hij met overmacht naar de Nederlandse titel kon schaatsen. Het is de derde keer in zijn loopbaan dat hij de NK allround wint. Door de titel heeft Bosker ook een ticket voor de WK te pakken, net als de aangewezen Chris Huizinga en Stijn van de Bunt. Wie dat niet kreeg was Gioya Lancee. Zij werd Nederlands kampioene bij de vrouwen, maar omdat daar al drie aanwijsplekken zijn vergeven, krijgt zij geen ticket voor de WK.

Bij de vrouwen was er flink wat te doen om de drie Nederlandse deelnemers. Waar de regels van de KNSB zeggen dat maximaal twee rijders mogen worden aangewezen, besloot de bond echter om alle tickets al te vergeven. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong waren de gelukkigen en doen op zaterdag 7 en zondag 8 maart mee aan de WK in Heerenveen. Die drie vrouwen eindigden in 2024 allemaal op het podium van de vorige editie. Beune greep toen haar eerste wereldtitel allround en is dus de titelverdedigster.

Die keuze leidde op de NK tot gedoe, want dat toernooi was voor de WK-tickets plotseling waardeloos. Merel Conijn trok zich uit protest zelfs terug tijdens het toernooi. Lancee werd uiteindelijk de Nederlands kampioene, maar verdient daar dus geen startbewijs voor de WK voor.

Mannen

Bij de mannen werd er dit weekend bij de NK wel nog om een ticket gestreden, al was er ook daar onrust. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt werden aangewezen voor de WK allround en dat was tegen het zere been van Bosker, die niet vond dat het tweetal meer had laten zien dat hij. De in Zwitserland geboren schaatser vertelde na zijn titel op de NK ook dat hij liever 'zichzelf had gespaard dit weekend', maar hij is er dus alsnog bij op de WK.