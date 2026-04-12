Schaatsster Ellia Smeding heeft een bewogen periode achter de rug. Ze eindigde haar seizoen met een grote teleurstelling op de WK sprint in Heerenveen, maar beleefde vervolgens een persoonlijk hoogtepunt met haar schaatsende vriend. Nu geniet ze van een welverdiende vakantie.

De Brits-Nederlandse Smeding plaatste zich afgelopen seizoen voor de Olympische Spelen in Milaan. Ze kwam daar in actie op de 500, 1000 en 1500 meter. Een medaille zat er echter niet in. Haar hoogste klassering was plek 11 op de 1000 meter.

Teleurstelling

Daarna moest ze een grote teleurstelling verwerken op de WK sprint in Thialf. De 28-jarige werd daar namelijk gediskwalificeerd op de 500 meter en daardoor eindigde het toernooi voor haar vroegtijdig. Smeding kreeg al een waarschuwing omdat ze bij het eerste startmoment de lijn had gepasseerd met haar schaats. Nadat dat volgens de starter een tweede keer gebeurde, werd ze gediskwalificeerd.

Er ontstond veel ophef over dat besluit. Smeding was het er zelf ook niet mee eens. "Niet het WK waar ik op hoopte na de - in mijn ogen - onredelijke diskwalificatie. Veel pech in en om mijn races de laatste tijd. Deze meid heeft echt een pauze nodig", zei ze.

Vakantie

Die pauze heeft ze nu met beide handen aangepakt. Smeding geniet van een vakantie op een zonnige plek. Ze vloog naar Costa Rica om even tot rust te komen. Via Instagram deelt ze een foto vanaf het strand.

Verloving

Vlak voordat Smeding vertrok naar haar vakantiebestemming deelde ze nog heugelijk nieuws met haar vriend Cornelius Kersten. De Brits-Nederlandse schaatser had haar namelijk ten huwelijk gevraagd. Dolgelukkig lieten ze de verlovingsring zien aan hun volgers.

Kersten plaatste zich niet voor de Winterspelen van 2026. Het koppel stond wel samen op de Spelen van Peking in 2022. Een jaar later kwam Kersten hard ten val tijdens een training, waar hij ernstig letsel aan overhield.