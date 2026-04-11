Jutta Leerdam bouwde heel gestaag aan haar schaatscarrière. Dat alles met het doel om olympisch kampioene te worden op de 1000 meter. Daar slaagde ze afgelopen februari in. Naast haar loopbaan timmert ze ook aan de weg als influencer. Of schaatsen ook de komende jaren haar belangrijkste bezigheid blijft is de vraag, maar Leerdam in ieder geval voorbereid op de toekomst.

Vanwege haar blonde lokken en typerende eyeliner was Leerdam altijd al een opvallende verschijning op de schaatsbaan. Mede door haar looks bouwde ze een enorme schare fans op. Ook haar successen droegen daar enorm aan bij. De socials van Leerdam groeiden nóg verder toen ze een relatie kreeg met de Amerikaanse boksende influencer Jake Paul, met wie ze sinds maart 2025 verloofd is.

'Zeldzame' Jutta Leerdam

Leerdam slechtte vervolgens de magische grens van 5 miljoen volgers op Instagram. Momenteel staat de teller op 6,5 miljoen fans door haar imponerende optreden tijdens de Olympische Winterspelen. Ook op TikTok bouwde ze een imperium op met 3,3 miljoen volgers. Het maakt de Westlandse enorm aantrekkelijk voor grote merken om mee samen te werken. "Merken zijn vooral op zoek naar zo'n enorm publieksbereik", zei de Engelse professor Rob Wilson eerder al in gesprek met Daily Mail.

"Zij (Leerdam, red.) heeft authenticiteit, de geloofwaardigheid van haar prestaties en de aansluiting bij het publiek, wat erg krachtig is. Die drie eigenschappen zijn vrij zeldzaam voor één atleet."

Bedrijf voor Jutta Leerdam

Mede door al haar sociale mediakanalen kan Leerdam inmiddels goed verdienen. Zo heeft ze bijvoorbeeld een samenwerking met sportgigant Nike. Om al die deals met grote merken onder te brengen startte Leerdam een eigen bedrijfje, zo meldt Bekende Buren: Julemo B.V..

Op de site van de Kamer van Koophandel staat het volgende over Leerdams besloten vennootschap: Het aangaan, ontwikkelen en beheren van commerciële samenwerkingen en partnerschappen met merken, waaronder het adviseren over en het faciliteren van brand partnerships, het opzetten van marketing- en promotionele activiteiten.

Schaatstoekomst

Leerdam verblijft momenteel aan de andere kant van de wereld bij haar verloofde Jake Paul. Ze heeft nog geen duidelijkheid gegeven over haar toekomst als schaatsster. Het koppel heeft er nooit een geheim van gemaakt vroeg een gezin te willen stichten. Na afloop van de Olympische Winterspelen liet Leerdam de deur op een kier wat betreft haar carrière.

"Ik heb in het schaatsen alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar het is wel echt mijn passie", zei ze in Milaan. "Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd."