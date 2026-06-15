Topschaatsster Marijke Groenewoud piekte vorig seizoen met olympisch goud op de mass start. De 27-jarige Friezin heeft het vizier momenteel vooral gericht op skeeleren. Dat vindt ze minstens zo leuk als snelheid maken op ijs. Alhoewel: dit weekend had ze flink de pest in na een ritje over het asfalt.

Groenewoud is een van de veelzijdigste atleten in de schaatswereld. Ze is een beresterke allrounder (tweemaal tweede bij de WK allround), is op diverse losse afstanden een gevaarlijke klant (ze was bijvoorbeeld Europees kampioene 3000 meter in 2024) en is een vast lid van de zeer succesvolle vrouwenploeg op de team pursuit. En dan komt het skeeleren er dus nog eens bovenop.

Reggeborgh Inline 3-daagse

Onlangs deed Groenewoud mee aan de Reggeborgh Inline 3-daagse. Het eindklassement ging naar Lianne van Loon, die zonder ploeggenoten deelnam. Dat had invloed op haar tactische keuzes. Ze wilde alert zijn op wegspringende concurrentes en hoopte erop dat de wedstrijden zouden eindigen in een sprint.

Daardoor deed Van Loon niet mee aan demarrages; ze wilde niet zelf in een kopgroep zitten. Groenewoud, van Team Albert Heijn Zaanlander, verzocht Van Loon (Powerslide Vesmaco) om wel mee te rijden.

Gefrustreerd

Tegen Schaatsen.nl vertelt Van Loon: "Onderweg vertelde Marijke al dat ze wilde dat ik mee zou rijden. Maar ik moest zorgen dat ik genoeg energie over zou hebben als een van hen zou wegspringen. Ze waren een beetje gefrustreerd omdat ik elke aanval direct in de kiem smoorde in plaats van mee te springen."

Uit de felle woorden van Groenewoud blijkt dat zij juist niet zat te wachten op een sprint. "Het was echt een k-koers", zegt ze. "Ik kwam hier voor een mooie wedstrijd, alleen wilde het peloton sprinten. Maria Paula Cardenas heeft het nog geprobeerd; de rest heeft vooral gevolgd. Ze wilden niet rijden. Ze doen mee aan World Inline Cups, dus ik dacht dat ze wel goed zouden zijn. Helaas is het alleen maar sprinten, sprinten en sprinten. Alleen heb ik een ander beeld van een marathon op skeelers dan dit. Ik weet dat Lianne ook vanuit de aanval kan winnen."

Afstand

De drie races duurden 26, 25 en 30 kilometer. Maak die afstanden langer, maak de wedstrijden zwaarder, zo opperen Groenewoud en andere deelnemers met frustraties. Dan neemt de kans op een massasprint af.

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