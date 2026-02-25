Marijke Groenewoud beleeft prachtige dagen. De topschaatsster won afgelopen weekend haar eerste olympische gouden plak door de mass start op haar naam te schrijven en werd na afloop van die race in het openbaar ten huwelijk gevraagd door geliefde Mike. Na een paar drukke dagen kunnen er dus trouwplannen gemaakt worden, maar een spoedige huwelijksdag lijkt er niet te gaan komen.

Voor de topschaatsster eindigden de Olympische Winterspelen met een gedroomde afsluiter. Nadat ze op de individuele afstanden niet wist te schitteren en op de ploegenachtervolging genoegen moest nemen met zilver, won ze op de mass start als topfavoriete olympisch goud. Na een machtige eindsprint kwam ze met meters voorsprong als eerste over de streep en pakte ze het tiende en laatste goud van TeamNL op de succesvolste Winterspelen ooit voor Nederland.

Mike vraagt schaatsster ten huwelijk

Daarmee was de koek nog niet op in Milaan. Kort na haar gouden race werd ze omringd door een hoop pers opgewacht door haar vriend Mike Dogterom. Hij ging voor Groenewoud op de knieën en vroeg haar ten huwelijk, waarop de schaatsster 'ja' zei. Vervolgens kreeg ze een zilveren verlovingsring, die ze daarna bij de dopingcontrole nog even kwijtraakte, om haar vinger geschoven.

En dus kunnen en trouwplakken geregeld worden. Dinsdag stond Groenewoud voor de huldiging van de olympiërs en de ontmoeding met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia onder meer Shownieuws te woord. En daar ging het uiteraard even over het aanzoek en de verloren ring. 'Ik had 'm bij de dopingcontrole laten liggen en ik was er nog toen ik er achterkwam. Ik had 'm binnen vijf minuten terug, maar ben wel vaak aan kijken of ik het nog om mijn juiste vinger heb, want man man man dat was wel stress."

De ring zit, hoewel het een maatje te groot is, vooralsnog veilig om de ringvinger van Groenewoud. Zij en haar verloofde Mike kunnen nu trouwplannen gaan smeden, maar doen het wat dat betreft zeer rustig aan. "Ik heb er nog niet echt over nagedacht. Je wordt heel erg geleefd, dus ik ben er niet echt mee bezig geweest. Dat gaat hierna allemaal wel komen."

NK allround en WK allround

Mogelijk komt Groenewoud komend weekend alweer in actie op de ijsbaan. In Thialf staat het NK allround op het programma en voorlopig staat de olympisch kampioene op de startlijst. Van de KNSB heeft ze wel al een aanwijsplek gekregen voor het WK allround over anderhalve week. Dat geldt ook voor Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong, die het Nederlands kampioenschap dan ook overslaan. Groenewoud doet vooralsnog wel mee.