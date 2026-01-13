De EK afstanden gaven genoeg stof tot nadenken. Nederland won in Polen flink wat medailles, maar het waren voornamelijk buitenlandse schaatsers die imponeerden tijdens de Europese kampioenschappen. Schaatsicoon Marianne Timmer was met name onder de indruk van Vladimir Semirunniy, die schitterde op twee afstanden én met een bijzonder interview.

De uit Rusland afkomstige Pool (23) diende zich vorig jaar al aan met twee medailles op de WK afstanden, maar is ook dit seizoen een lust voor het oog. In Heerenveen reed hij in de B-groep bijna een wereldrecord op de 10.000 meter. In zijn nieuwe thuisland kreeg hij het publiek in Tomaszów Mazowiecki op de banken met een fenomenale 5 kilometer. Dat leverde hem de Europese titel op. Daarnaast reed hij ook een ijzersterke 1500 meter, met een tweede plaats als resultaat.

Complimenten van Marianne Timmer

Ook schaatsicoon Marianne Timmer is vol lof over de Pool, zo blijkt in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Niet alleen vanwege zijn manier van schaatsen, maar ook door zijn prettige verschijning buiten de baan. "Wat een leuk interview", merkt Timmer op. "Hij heeft mega veel vertrouwen getankt. Ik vond een heel aandoenlijk interview, dat hij toegaf: ik niet goed hoofd. Het zat niet goed in m'n hoofd. Maar heel eerlijk."

Met een Europese titel op zak en enkele ijzersterke races, lijkt Semirunniy een kanshebber voor olympisch goud op de lange afstanden. "Ook gewoon een potentiële kandidaat die boven zichzelf uit kan stijgen."

Nog niet zeker van de Olympische Spelen

Hoewel het een gemankeerde editie van de EK was - er ontbraken immers veel topschaatsers - was de zege van Semirunniy een teken aan de wand. Hij klopte concurrenten zoals Davide Ghiotto, houder van het wereldrecord op de 10.000 meter, met een enorm groot verschil. Het is echter maar de vraag of Semirrunniy daadwerkelijk op zijn geliefde afstand mag starten. Door een matige race eerder dit seizoen in Salt Lake City staat hij op de 5000 meter niet hoog genoeg op de ranking op zich op eigen kracht te plaatsen.

Hopelijk op een gelukje

Op de 1500 en 10.000 meter is hij al zeker van de Olympische Winterspelen van Milaan, maar op de 5000 meter heeft hij een startbewijs niet meer in eigen hand. Hij is eerste reserve en moet hopen dat iemand anders uit het startveld niet deelneemt aan die afstand. Later deze maand komt daar duidelijkheid over.

